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12:11 (мск), источник: Sputnik.md

Рогозин рассказал о требовании сделать его персоной нон грата в Молдове

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин прокомментировал требование ряда общественников запретить ему въезд в Молдову.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Замглавы правительства России, спецпредставитель президента РФ по Приднестровью Дмитрий Рогозин заявил, что знает тех, кто предлагает запретить ему въезд в Молдову.

Ранее группа общественников из 12 человек опубликовала в сети петицию, в которой обозначила свою просьбу к компетентным органам, а именно — наложить запрет на въезд в страну Дмитрия Рогозина и объявить его в Молдове персоной нон грата. Более чем за сутки лишь несколько сотен человек подписались под этой петицией.

«Группа «гражданских активистов» Молдовы написала письмо с требованием объявить меня персоной нон грата. Знаем мы этих «активистов», — написал Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook, прикрепив к публикации фотографию солдата НАТО.

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Рогозин прибудет в Молдову в конце этой недели. Сначала он встретится с президентом Игорем Додоном, а затем они вместе отправятся в Приднестровье, где проведут встречу с лидером региона Вадимом Красносельским.

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