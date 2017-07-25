«Худой мир» вновь дал трещину на борту Ассоциации МО Иркутской области

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11 мэров муниципальных образований Иркутской области высказали мнение по поводу взаимодействия с заместителем губернатора — руководителем аппарата правительства Иркутской области Дмитрием Чернышовым. Главы поселений и городов рассказали, что довольны взаимодействием с региональным кабмином и не испытывают проблем в выстраивании отношений с руководителем аппарата. Стоит отметить, что данные комментарии стали ответом другой группе мэров во главе с Вадимом Семеновым, которые ранее пожаловались спикеру ЗС Сергею Брилке на деструктивные действия правительства Приангарья и лично Дмитрия Чернышова, направленные на дестабилизацию Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления муниципальных образований как первого, так и второго уровня. Таким образом, в «худом мире» АМО Приангарья проявляется новая трещина старых разногласий. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Глава Бодайбо и района Евгений Юмашев заявил, что раскол во взаимодействие мэров вносит Вадим Семенов. По его мнению, личная неприязнь последнего проецируется на всю работу Ассоциации.

— В отношении Бодайбо у нас нормальные рабочие отношения и, в принципе, все вопросы, которые мы задаем, решаются. Я вообще не вижу проблем. А если говорить в отношении Вадима Семенова, я свое мнение говорил ранее и сейчас готов сказать: «Ему давно надо уходить и не вносить раскол в наше мэрское сообщество». Он свою личную неприязнь проецирует на работу, что мешает работать не только губернатору, но и мэрам, — сказал Евгений Юмашев.

Мэр Баяндаевский район Анатолий Табинаев сообщил, что взаимодействие с Дмитрием Чернышовым всегда хорошее и оперативное. Он также обратился с предложением прекратить конфликт в АМО.

— По моему мнению, это самый лучший из заместителей, оперативный, разбирающийся. Все вопросы, которые возникают, решаем без проблем. По поводу письма — надо прекратить все эти свары, надоело. Работы и конструктива нет, сплошные выяснения отношений, — отметил Анатолий Табинаев.

Заняться собственным муниципалитетом и внутренними проблемами рекомендовал глава Киренского района Кирилл Свистелин. Градоначальник заметил, что в районе ведется масштабное строительство социальных объектов, переселение погорельцев Бубновки, поэтому заниматься писаниной ему некогда.

— Я не в курсе темы. Такие письма пишут те, кому делать нечего, а мне хватает проблем и забот. Пусть они займутся своими делами, если они у себя в районах сделали все на 100%, население довольно, школы, сады отремонтированы, к зиме подготовились, топливо завезли и так далее, тогда можно садится писать письма. И пусть их население даст оценку их деятельности. А мы сейчас нормально работаем. Если какие-то сбои, то это может или наша недоработка, и в правительстве тоже могут ошибаться, дело жизненное, зачем напрягать ситуацию? Без диалога нет работы, есть у каждого свои обязанности. В целом сегодня вся территория развивается, мы реально увеличиваем доходы. Так, на 1 июля по сравнению с прошлым годом увеличили доходы на 16%. Кроме того, строятся социальные объекты: ФОК, капитальный ремонт школы № 3 — 60 млн рублей, многопрофильные площадки, производится капитальный ремонт детского сада № 1 — у нас много грандиозных планов. Нам надо Бубновку переселять, поэтому мне не скучно, кому скучно, пускай приезжают, мы им найдем работу, — заявил Кирилл Свистелин.

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Между тем об отличных взаимоотношениях с правительством области заявил мэр Куйтунского района Андрей Полонин.

— Работается нам нормально, на постоянном звонке, все вопросы решаются одномоментно. Сейчас мы начинаем школу строить, мы мечтали о ней много десятилетий. Дом культуры в Андрюшино, все деньги выделены. Я только что объехал три школы, которые стоят в капитальном ремонте. Школа Тулинская — полностью меняем полы, в Чеботарихе — окна, уже больше половины, порядка 80% всей работы сделали в Лермонтово. В капитальном ремонте находится детский сад, кроме того, мы закладываем дом для детей сирот. Правительство поддерживает нас во всех начинаниях, министр образования поддержала по развитию агробизнес образования, с министром сельского хозяйства открыли новую ферму. Отличные отношения с Минфином, у меня нет трудностей ни с кем, — подчеркнул глава МО.

Конструктивной работой назвал свое взаимодействие с правительством Иркутской области мэр Осинского района Виктор Мантыков. Он заметил, что в рабочем порядке решается много вопросов, в том числе по ремонту муниципальных дорог, сельскому хозяйству, строительству и ремонту школ.

Глава Зиминского муниципального района Наталья Никитина поделилась положительным опытом взаимодействия с правительством и личной помощью руководителя аппарата.

— О работе правительства у меня только положительные отзывы. Я три раза встречалась с Дмитрием Чернышовым и всегда получала помощь. Так, например, на территории нашего муниципалитета ведется работа по созданию нового детского сада. Тут помог и Александр Битаров, дал соответствующие поручения министрам и нам помогли разобраться с проектами и с документацией. И в 2018 году уже должны начаться работы, — рассказала мэр.

Об отсутствии проблем с правительством рассказал мэр Зимы Андрей Коновалов. Градоначальник отметил, что возмущен написанным письмом в адрес спикера ЗС от лица всех членов Ассоциации, которое не имеет на то единых претензий.

— Я возмущен, что Вадим Семенов написал письмо председателю Законодательного собрания от имени всех мэров. Лично у меня нет никаких претензий к работе правительства региона и в частности к Дмитрию Чернышову. Считаю, что всем нужно учиться находить общий язык с коллегами из правительства, ведь они представляют главу региона. А писать такие письма — это как-то по-детски, — сообщил Андрей Коновалов.

Глава Нижнеудинского района Сергей Худоногов заметил, что взаимодействие с правительством позволило начать строительство солнечных батарей в Тофаларии.

— У нашего муниципалитета отличные отношения с правительством региона. Я лично общаюсь с губернатором, и мы находим понимание. Не скрываю, я поддерживал Сергея Ерощенко, когда он был главой региона. Сегодня у нас новый губернатор, и я его тоже поддерживаю. Сергея Левченко выбрали люди, их мнение нужно уважать. Мы работаем и совместно решаем проблемы: у нас есть проект новой школы, заканчиваем строительство школы в Тофаларии и там же строим солнечные батареи, чтобы экономить дизельное топливо. Все это стало возможно благодаря поддержке правительства области, — сказал мэр района.

О неоднократной поддержке лично со стороны руководителя аппарата Дмитрия Чернышова рассказала глава Качугского района Татьяна Кириллова. По ее словам, проблем в работе с правительством никогда не возникало. Кабмин решает проблемы точно также, как и Законодательное собрание.

Комфортное сотрудничество и отсутствие давления наблюдает в работе с правительством региона глава Свирска Владимир Орноев. Он заметил, что большинство вопросов решается оперативно и с положительным контекстом.

— С правительством Иркутской области и конкретно с Дмитрием Чернышовым мне работается комфортно. Все поставленные вопросы, которые я задаю или ставлю, или просьбы и обращения, с которыми обращаюсь, решаются все оперативно и с положительным заключением. По ряду вопросов консультируемся, спрашиваем. Никакого давления. Мы же как ежики начинаем шипы показывать. Нет, никакого давления нет, ни в коем случае, наоборот рабочие контакты. И все вопросы, которые я ставил, просьбы, обращения решаются оперативно. Мы работаем, — подытожил Владимир Орноев.

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Мэр Ангарска Сергей Петров удовлетворен работой правительства, поскольку все проблемы которые были обозначены перед исполнительной властью региона сдвинуты с мертвой точки.

— У меня с правительством Иркутской области вполне комфортно складывается работа. Те задачи, которые мы ставили перед собой и обозначали их перед правительством они все сдвинуты с мертвой точки, а некоторые уже перешли в фазу активной реализации, в частности по строительству школы в 7а микрорайоне, большая помощь по строительству дорог, ни один из поставленных нами вопросов не остался без внимания и без какого-либо варианта решения, поэтому я удовлетворен работой правительства, — рассказал градоначальник.

Напомним, руководство Ассоциации муниципальных образований Иркутской области обратилось к председателю Заксобрания региона Сергею Брилке в связи с якобы «разворачивающейся политической кампанией, направленной на срыв конструктивного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления». В открытом письме на имя спикера ЗС руководство АМО в лице председателя, мэра Черемхова Вадима Семенова, его первого заместителя, мэра Братска Сергея Серебренникова, а также трех заместителей — мэра Черемховского района Виктора Побойкина, мэра Саянска Олега Боровского, главы Хомутово Василия Колмаченко, председателя палаты городских округов мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, председателя палаты сельских поселений Андрея Побережного и исполнительного директора АМО Зои Масловской заявляет о том, что заместитель губернатора Иркутской области — руководитель аппарата Дмитрий Чернышов координирует деструктивные действия, направленные на дестабилизацию Ассоциации в целом и отдельных органов местного самоуправления муниципальных образований как первого, так и второго уровня.

Сергей Брилка в своем сдержанном ответе посоветовал мэрам не играть в политические игры, а заниматься своей работой, а оценку их деятельности оставить избирателям. Олег Боровский сообщил корр ИА IrkutskMedia, что тему письма он знает, но лично его не подписывал и узнал о его содержании только сегодня. По мнению мэра Саянска, поводом для этой политической акции послужили «неприкрытые дыры» в муниципалитетах.

Также напомним, что противостояние АМО и правительства Иркутской области началось в августе 2016 года, когда члены совета Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Приангарья просили губернатора перенести заседание регионального совета, которое было назначено на 16 августа. Мэры были не согласны с повесткой заседания и считают ее неактуальной. Сергей Левченко, в свою очередь, поручил перенести заседание регионального совета на более поздний срок и доработать его повестку с учетом неготовности ряда мэров к отчету по поставленным вопросам.

Далее драматические отношения правительства и муниципалитетов обострились в пресловутой «межбюджетной войне». В октябре 2016-го мэр Иркутска Дмитрий Бердников выступил за изменение межбюджетных отношений в пользу города. Градоначальник рассказал на встрече с депутатами Законодательного собрания Приангарья о выгоде, которую может получить областной центр в случае изменения ставок налоговых отчислений.

При всех плюсах инициативы, в ходе ее обсуждения возникли мнения о том, что законопроект внесет раскол в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области (АМО). По мнению замдиректора Байкальской международной бизнес-школы ИГУ Надежды Грошевой, проекты законов ставили в неравные условия городские округа и муниципальные районы, поскольку не предусматривали изменение нормативов отчислений для МО. К тому же мэрия областного центра достаточно поздно внесла документы в региональный парламент. Переформирование основных параметров региональной казны на следующий год в столь сжатые сроки практически невозможно просчитать и обосновать. Это, в свою очередь, могло привести к срыву сроков принятия бюджета Иркутской области.

Мэр Черемхова, председатель АМО Вадим Семенов тогда заявил, что раскола внутри Ассоциации не произойдет. Исполнительный директор АМО Зоя Масловская подтвердила, что мнения членов организации по поводу этих законопроектов разделились.

Разошлись они тогда в диаметрально противоположные стороны. Аргументами в противостоянии для представителей МО, являющихся донорами для консолидированного областного бюджета, стало то, что именно в их муниципальных образованиях большая концентрация субъектов налогообложения. В территориях проживает больше жителей, потребности в инфраструктурных, социальных и иных расходах выше. Среди контраргументов, приводимых менее благополучными муниципалитетами и правительством региона высказывалось мнение, что при предложенном варианте перераспределения дотационные МО могут оказаться в еще более плачевном положении.

Именно тогда и проявился личный конфликт между Дмитрием Чернышовым и Вадимом Семеновым. Мэр Черемхова обвинил главу аппарата в политическом давлении и заявил, что «обязанность управделами — менять бумагу в туалете у губернатора». Чиновник, в ответ, заявил, что государственная служба — это не арена цирка, и в ней нет места эмоциям.

Межбюджетная война закончилась 6 декабря 2016 года. Мэрия Иркутска, правительство Приангарья и Законодательное собрание региона пришли к согласованной позиции: на сессии 9 декабря будет рассмотрен законопроект губернатора Сергея Левченко. В свою очередь, стало известно, что глава областного центра отозвал инициативу, связанную с пересмотром нормативов налоговых отчислений в бюджеты муниципальных образований. По словам Дмитрия Бердникова, она утратила актуальность в связи с предложенным губернатором Левченко законопроектом, существенно улучшающим положение муниципалитетов всех уровней в межбюджетных отношениях. Таким образом, с 1 января 2017 года 30% от налога, взимаемого в связи с применением УСН, будут оставлять в бюджетах муниципалитетов Иркутской области.

Следующим этапом раскола АМО стала история с законом о возврате прямых выборов мэра Иркутска, начавшаяся весной 2017 года. Ассоциация муниципальных образований Иркутской области заявила о нецелесообразности принятия этогодокумента Вадим Семенов тогда сказал корр. ИА IrkutskMedia, что областной закон, который определяет порядок выборов мэра Иркутска не имеет нареканий, поэтому нет смысла его менять. Он также добавил, что в областном центре отмечается положительная динамика и сейчас не нужны такие решения.

Прошедшее 12 мая заседание двух палат организации переросло в бурную дискуссию с переходами «на личности» и взаимными обвинениями. Часть мэров красноречиво высказывали свои претензии к Вадиму Семенову. Звучали слова «раскол», «кризис», «сговор» и «тоталитаризм».