Рустэм Хамитов рассказал, каким будет министерство семьи

— Я уже несколько раз подчеркивал, что нам нужно министерство семьи. В ближайшее время на базе одного из наших министерств будет сформировано такое ведомство, которое будет заниматься семейными отношениями, — отметил глава республики. — Мы сейчас намечаем программу, хотим сделать следующее: «Путь к счастливой жизни начинается в семье». И эта работа, этот тезис должен быть воплощен в жизнь. Будем действовать таким образом, чтобы помогать тем, кому сегодня тяжеловато.