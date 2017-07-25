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11:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Рустэм Хамитов рассказал, каким будет министерство семьи

Глава республики не отрицает возможности появления подобного ведомства.

На днях Рустэм Хамитов рассказал, каким, по его мнению, должно быть министерство семьи. Также глава региона подчеркнул, что в ближайшее время подобное ведомство появится:

— Я уже несколько раз подчеркивал, что нам нужно министерство семьи. В ближайшее время на базе одного из наших министерств будет сформировано такое ведомство, которое будет заниматься семейными отношениями, — отметил глава республики. — Мы сейчас намечаем программу, хотим сделать следующее: «Путь к счастливой жизни начинается в семье». И эта работа, этот тезис должен быть воплощен в жизнь. Будем действовать таким образом, чтобы помогать тем, кому сегодня тяжеловато.

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