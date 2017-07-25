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12:15 (мск), источник: РИА Крым

Седьмой — на выход: в Симферополе уволен очередной глава департамента городского хозяйства

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости (Крым). Департамент городского хозяйства Симферополя в седьмой раз остался без руководителя, поскольку Юрий Тимонов не справился с возложенными на него обязанностями и покинул должность. Об этом РИА Новости (Крым) заявил глава администрации города Геннадий Бахарев.

«Видно по критике со стороны граждан, по работе, которая есть и срокам ее выполнения, что он не справился. Это вынужденная мера. Я думаю, все понимают, что на этой должности просто работать — не вариант. Надо постоянно находиться на территории, следить», — пояснил Бахарев.

По его словам, после ухода Тимонова за работу по контролю вывоза твердых бытовых отходов в Симферополе будет отвечать заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Кирилл Скороходов. «Теперь за данный проект отвечает Кирилл Скороходов, мы изменили руководство “Экограда” (предприятие, занимающееся вывозом ТБО в Симферополе, — ред.) и систему контроля. Теперь мы контролируем наполняемость наших баков: будут установлены датчики. Я думаю, что с таким подходом наведем порядок», — заявил Бахарев.

Он добавил, что сейчас обязанности главы департамента выполняет его заместитель. «Пока обязанности исполняет зам, а далее стандартная процедура — конкурс. Если не найдутся желающие, будет Скороходов в ручном режиме управлять департаментом. Он сказал, что готов», — подчеркнул Бахарев.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), Юрий Тимонов был назначен главой департамента городского хозяйства Симферополя в марте 2017 года, сменив на этой должности Андрея Демина.

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