Власти Челябинска пообещали отремонтировать самую «убитую» дорогу в городе

Привести в порядок проблемную дорогу власти Челябинска пообещали во время совместного рейда с федеральными экспертами Общероссийского народного фронта. Правда, сроки, в которые улица Гранитная будет заасфальтирована, названы не были. Сейчас там нет ни проезжей, ни пешеходной части.

Жители соседнего микрорайона уже дважды на собственные средства засыпали дорогу щебнем."Микрорайон был дан более трех лет назад, по неизвестным причинам людям так и не сделали дорогу. Писали в разные инстанции, но безрезультатно, — отметила Таисия Курбатова.

Также активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние дорожного полотна на улице Российской. Год назад ремонт этого участка обошелся городу в 14 млн рублей.

«К самому полотну у экспертов претензий не возникло, зато появились вопросы к ливневке, — сообщила пресс-секретарь челябинского отделения ОНФ. — В контракте, по которому работали в прошлом году, не была предусмотрена реконструкция люков ливневой канализации. Получается, что из бюджета в очередной раз придется выделять деньги на ремонт этой дороги».