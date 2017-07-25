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12:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Челябинска пообещали отремонтировать самую «убитую» дорогу в городе

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля, ФедералПресс. Улица Гранитная в Ленинском районе, ставшая лидером народного антирейтинга на сайте всероссийского проекта ОНФ «Карта убитых дорог», будет заасфальтирована. Об этом со ссылкой на представителей «Управления дорожных работ города Челябинска» заявила пресс-секретарь челябинского отделения Общероссийского народного фронта Таисия Курбатова.

Привести в порядок проблемную дорогу власти Челябинска пообещали во время совместного рейда с федеральными экспертами Общероссийского народного фронта. Правда, сроки, в которые улица Гранитная будет заасфальтирована, названы не были. Сейчас там нет ни проезжей, ни пешеходной части.

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Жители соседнего микрорайона уже дважды на собственные средства засыпали дорогу щебнем."Микрорайон был дан более трех лет назад, по неизвестным причинам людям так и не сделали дорогу. Писали в разные инстанции, но безрезультатно, — отметила Таисия Курбатова.

Также активисты Общероссийского народного фронта проверили состояние дорожного полотна на улице Российской. Год назад ремонт этого участка обошелся городу в 14 млн рублей.

«К самому полотну у экспертов претензий не возникло, зато появились вопросы к ливневке, — сообщила пресс-секретарь челябинского отделения ОНФ. — В контракте, по которому работали в прошлом году, не была предусмотрена реконструкция люков ливневой канализации. Получается, что из бюджета в очередной раз придется выделять деньги на ремонт этой дороги».

Как заявляют представители ОНФ, в «Управлении дорожных работ города Челябинска» пообещали, что в течение недели ливневку приведут в порядок. Добавим, по итогам рейда московских экспертов будет составлен «Дорожный рейтинг городов». В прошлом году Челябинск вошел в десятку аутсайдеров списка.

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