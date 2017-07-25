На должность главы Чесменского района претендуют пять человек
На пост главы Чесменского района претендуют пять кандидатов. Победителей конкурса определят 15 августа.
На пост главы Чесменского района претендуют пять кандидатов. Победителей конкурса определят 15 августа.
Об этом Накануне.RU сообщили в
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Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы района был объявлен в мае и прошел 23 июня. Однако конкурсная комиссия не смогла определиться с кандидатурами на должность главы муниципалитете. Двое из шести кандидатов не явились на заседание, а остальные были не допущены до выборов конкурсной комиссией.
Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.