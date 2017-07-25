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12:11 (мск), источник: Nakanune.ru

На должность главы Чесменского района претендуют пять человек

На пост главы Чесменского района претендуют пять кандидатов. Победителей конкурса определят 15 августа.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе администрации района.

Документы для участия в конкурсе поджали директор МП «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление» Валерий Ишмаметьев, Сергей Лысенко, и.о. главы Чесменского района Татьяна Жморщук, индивидуальный предприниматель Александр Щелоков и генеральный директор ООО УК «КРИП-Увельский» Евгений Устинов.

Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы района был объявлен в мае и прошел 23 июня. Однако конкурсная комиссия не смогла определиться с кандидатурами на должность главы муниципалитете. Двое из шести кандидатов не явились на заседание, а остальные были не допущены до выборов конкурсной комиссией.

Напомним, в декабре по итогам конкурса главой Чесменского района был избран предприниматель Сергей Давыдов, выигравший выборы у действующего главы Александра Серкова. Однако должность снова стала вакантной в связи с переходом Давыдова на работу в администрацию Центрального района Челябинска.

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