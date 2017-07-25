На должность главы Чесменского района претендуют пять человек

Как уже сообщало Накануне.RU, конкурс на пост главы района был объявлен в мае и прошел 23 июня. Однако конкурсная комиссия не смогла определиться с кандидатурами на должность главы муниципалитете. Двое из шести кандидатов не явились на заседание, а остальные были не допущены до выборов конкурсной комиссией.