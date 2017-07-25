Вице-премьер РФ Виталий Мутко с рабочим визитом прибыл в Волгоград

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Целью поездки станет проверка хода подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они осмотрят результаты выполнения поставленных задач на таких объектах, как уникальный музей «Россия. Моя история» в пойме реки Царица и стадион «Волгоград-Арена», на котором состоятся четыре матча мундиаля.

Напомним, что с момента прошлого визита прошло всего полгода — Виталий Мутко был в Волгограде с рабочей поездкой 16 декабря 2016-го. По его итогам зампред правительства отметил, что удовлетворен высоким темпом работ, которые набрали в Волгограде в плане подготовки к чемпионату.

«В таком масштабном проекте мы всегда сталкиваемся со сложностями. Но хочу отметить, что в целом Волгоградская область свои обязательства выполняет», — подчеркнул тогда Виталий Мутко.