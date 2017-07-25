Вице-премьер РФ Виталий Мутко с рабочим визитом прибыл в Волгоград
25 июля в Волгоград с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.
25 июля в Волгоград с рабочим визитом прибыл заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Мутко.
Целью поездки станет проверка хода подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. Вместе с губернатором Андреем Бочаровым они осмотрят результаты выполнения поставленных задач на таких объектах, как уникальный музей «Россия. Моя история» в пойме реки Царица и стадион «Волгоград-Арена», на котором состоятся четыре матча мундиаля.
Напомним, что с момента прошлого визита прошло всего полгода — Виталий Мутко был в Волгограде с рабочей поездкой 16 декабря 2016-го. По его итогам зампред правительства отметил, что удовлетворен высоким темпом работ, которые набрали в Волгограде в плане подготовки к чемпионату.
«В таком масштабном проекте мы всегда сталкиваемся со сложностями. Но хочу отметить, что в целом Волгоградская область свои обязательства выполняет», — подчеркнул тогда Виталий Мутко.
В рамках подготовки к ЧМ-2018 в Волгограде выполняется беспрецедентный объем работ по строительству и ремонту спортивных объектов, гостиниц, транспортной инфраструктуры. В частности, помимо стадиона на 45 тысяч мест, ведется укрепление правого берега Волги в Центральном районе Волгограда со строительством вдоль него Нулевой продольной магистрали, реконструкция шоссе Авиаторов, обновление аэропорта Волгограда, с созданием на его базе мультимодального комплекса, который объединит воздушный, железнодорожный и автомобильный виды транспорта. Кроме того вокруг «Волгоград Арены» формируется зона активного отдыха, рядом предусмотрен пляж, до стадиона продлится городская набережная. Всего федеральная и региональная программы подготовки к ЧМ-2018 включают 65 мероприятий, 11 из которых уже полностью выполнены. До конца года планируется завершить еще 26. Все это станет наследием чемпионата, которым волгоградцы смогут пользоваться долгие годы.