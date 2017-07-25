Алиханов: Хотим сделать в Калининграде пять медцентров, куда будут стремиться из других регионов РФ

Источник: Калининград.Ru

Областные власти планируют создать в Калининграде несколько медицинских центров, куда захотят приезжать на лечение жители других регионов России. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда в понедельник, 24 июля.

У нас такая частная задача — создать в Калининграде три, четыре, пять региональных центров, больниц, которые были бы такими бенчмарками, самыми показательными, куда можно было бы приезжать лечиться не только из Калининградской области, но и куда бы стремились из других регионов России, — сказал Алиханов.