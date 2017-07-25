Алиханов: Хотим сделать в Калининграде пять медцентров, куда будут стремиться из других регионов РФ
В том числе власти планируют развивать районные больницы.
В том числе власти планируют развивать районные больницы.
Областные власти планируют создать в Калининграде несколько медицинских центров, куда захотят приезжать на лечение жители других регионов России. Об этом заявил врио губернатора Антон Алиханов во время рабочего выезда в понедельник, 24 июля.
У нас такая частная задача — создать в Калининграде три, четыре, пять региональных центров, больниц, которые были бы такими бенчмарками, самыми показательными, куда можно было бы приезжать лечиться не только из Калининградской области, но и куда бы стремились из других регионов России, — сказал Алиханов.
Врио губернатора встретился с рабочим коллективом Калининградской больницы скорой помощи и обсудил с врачами в том числе развитие районных медучреждений. По его словам, они нашли понимание, и власти займутся решением сложившихся проблем. «Медицинское сообщество думает не только о месте, где работает конкретно, но и в целом о системе здравоохранения», — подчеркнул Алиханов.