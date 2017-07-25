Додон: встреча с Красносельским и Рогозиным планируется 29 июля
Президент Молдовы Игорь Додон раскрыл детали предстоящей встречи, которая состоится в Приднестровье.
Президент Молдовы Игорь Додон раскрыл детали предстоящей встречи, которая состоится в Приднестровье.
КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что визит
«Ждем Дмитрия Рогозина в пятницу. Будет встреча в Кишиневе. Потом в субботу планируем провести встречу в Приднестровье», — отметил Додон.
Пока неизвестно, с кем еще из молдавских чиновников у российского премьера может состояться встреча.
Додон на прошлой неделе заявлял, что вместе с Рогозиным поедет в Приднестровье, где состоится встреча с Красносельским. По его словам, планируется обсудить текущую повестку дня и другие накопившиеся вопросы.
Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предложило российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планирует прибыть на самолетах ВВС России. Рогозин в ответ в своем микроблоге в Twitter заявил, что прилетит обязательно. В