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17:23 (мск), источник: Sputnik.md

Додон: встреча с Красносельским и Рогозиным планируется 29 июля

Президент Молдовы Игорь Додон раскрыл детали предстоящей встречи, которая состоится в Приднестровье.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Кишинев ожидается в пятницу, 28 июля, а 29 июля состоится их встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Ждем Дмитрия Рогозина в пятницу. Будет встреча в Кишиневе. Потом в субботу планируем провести встречу в Приднестровье», — отметил Додон.

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Пока неизвестно, с кем еще из молдавских чиновников у российского премьера может состояться встреча.

Додон на прошлой неделе заявлял, что вместе с Рогозиным поедет в Приднестровье, где состоится встреча с Красносельским. По его словам, планируется обсудить текущую повестку дня и другие накопившиеся вопросы.

Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы предложило российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планирует прибыть на самолетах ВВС России. Рогозин в ответ в своем микроблоге в Twitter заявил, что прилетит обязательно. В пресс-службе Рогозина не стали комментировать вопрос о том, на каком самолете полетит Рогозин.

Премьер-министр Павел Филип и спикер Андриан Канду заявили, что приветствуют визит вице-премьера РФ в страну, но его прибытие на военном самолете невозможно.

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