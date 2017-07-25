Додон: встреча с Красносельским и Рогозиным планируется 29 июля

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июл — Sputnik. Президент Игорь Додон сообщил, что визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Кишинев ожидается в пятницу, 28 июля, а 29 июля состоится их встреча с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским.

«Ждем Дмитрия Рогозина в пятницу. Будет встреча в Кишиневе. Потом в субботу планируем провести встречу в Приднестровье», — отметил Додон.

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Пока неизвестно, с кем еще из молдавских чиновников у российского премьера может состояться встреча.

Додон на прошлой неделе заявлял, что вместе с Рогозиным поедет в Приднестровье, где состоится встреча с Красносельским. По его словам, планируется обсудить текущую повестку дня и другие накопившиеся вопросы.