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12:38 (мск), источник: Tengrinews

Назначен вице-министр сельского хозяйства Казахстана

Рустем Курманов стал вице-министром сельского хозяйства вместо Толеутая Рахимбекова, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Информацию подтвердили в пресс-службе ведомства. Рустем Курманов родился 17 июля 1981 года в поселке Новоишимский Северо-Казахстанской области.

С 2003 по 2005 год работал ведущим специалистом отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК.

С 2005 по 2009 год — начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ.

Начальник управления развития агропродовольственных рынков Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства с 2009 по 2011 год. Также занимал должность директора Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства. С 2013 года работал председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ.

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