Назначен вице-министр сельского хозяйства Казахстана
Рустем Курманов стал
Рустем Курманов стал
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С 2003 по 2005 год работал ведущим специалистом отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления МСХ РК.
С 2005 по 2009 год — начальник отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в АПК МСХ.
Начальник управления развития агропродовольственных рынков Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков Министерства сельского хозяйства с 2009 по 2011 год. Также занимал должность директора Департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства. С 2013 года работал председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ.