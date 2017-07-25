Красноярский мэр призвал подготовиться к ливням
Такое поручение Эдхам Акбулатов дал всем коммунальным службам города.
Такое поручение Эдхам Акбулатов дал всем коммунальным службам города.
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов на ежедневном селекторном совещании поручил городским коммунальным службам подготовиться к сильным дождям, сообщили в
«Этим летом в разных территориях Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае, произошли чрезвычайные ситуации, связанные с природными катаклизмами. На этой неделе по прогнозам синоптиков будут идти обильные осадки. В таких условиях работа администрации и соответствующих служб должна быть ориентирована на опережение и предупреждение. Прошу проверить готовность соответствующих служб к последствиям предполагаемых осадков», — подчеркнул мэр.
Также в ходе совещания мэру рассказали о ходе ремонта красноярских дорог и дворовых территорий. В этом году в краевом центре благоустроят 216 дворов. Кроме того, уже на этой неделе ремонт начнется на левобережной набережной реки Енисей.