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13:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский мэр призвал подготовиться к ливням

Такое поручение Эдхам Акбулатов дал всем коммунальным службам города.

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов на ежедневном селекторном совещании поручил городским коммунальным службам подготовиться к сильным дождям, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Этим летом в разных территориях Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае, произошли чрезвычайные ситуации, связанные с природными катаклизмами. На этой неделе по прогнозам синоптиков будут идти обильные осадки. В таких условиях работа администрации и соответствующих служб должна быть ориентирована на опережение и предупреждение. Прошу проверить готовность соответствующих служб к последствиям предполагаемых осадков», — подчеркнул мэр.

Также в ходе совещания мэру рассказали о ходе ремонта красноярских дорог и дворовых территорий. В этом году в краевом центре благоустроят 216 дворов. Кроме того, уже на этой неделе ремонт начнется на левобережной набережной реки Енисей.

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