Красноярский мэр призвал подготовиться к ливням

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов на ежедневном селекторном совещании поручил городским коммунальным службам подготовиться к сильным дождям, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Этим летом в разных территориях Российской Федерации, в том числе и в Красноярском крае, произошли чрезвычайные ситуации, связанные с природными катаклизмами. На этой неделе по прогнозам синоптиков будут идти обильные осадки. В таких условиях работа администрации и соответствующих служб должна быть ориентирована на опережение и предупреждение. Прошу проверить готовность соответствующих служб к последствиям предполагаемых осадков», — подчеркнул мэр.