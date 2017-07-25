Свердловский избирком опубликовал данные о предвыборных расходах троих кандидатов в губернаторы

Согласно документам, на счет депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, выдвинутого от «Российской партии пенсионеров за справедливость» поступило около 1,31 млн рублей, из которых он уже потратил 1,2 млн. Средства были направлены на распространение агитационных материалов, оплату услуг информационного характера и нотариальное заверение подписей депутатов.

Депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин, выдвинутый от «Справедливой России», потратил 307 тысяч рублей, выделенных ему. На агитацию было направлено чуть больше 120 тысяч рублей.

Депутата Госдумы Игорь Торощин от ЛДПР потратил на нотариальное заверение подписей депутатов 190 тысяч рублей из выделенных 290 тысяч.