Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Литва в панике: Европе угрожает эпидемия правды из РФ -СМИ
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Переговоры «нормандской четверки»: что потребовал Порошенко
5 правил быстрого ремонта
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Японская поэзия спорта
13:27 (мск), источник: УралПолит.ру

Свердловский избирком опубликовал данные о предвыборных расходах троих кандидатов в губернаторы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июля, ИА УралПолит.Ru. Избирательная комиссия Свердловской области опубликовала финансовые документы трех кандидатов в губернаторы, ранее сдавших подписи муниципальных депутатов.

Согласно документам, на счет депутата думы Екатеринбурга Дмитрия Сергина, выдвинутого от «Российской партии пенсионеров за справедливость» поступило около 1,31 млн рублей, из которых он уже потратил 1,2 млн. Средства были направлены на распространение агитационных материалов, оплату услуг информационного характера и нотариальное заверение подписей депутатов.

Депутат свердловского Заксобрания Дмитрий Ионин, выдвинутый от «Справедливой России», потратил 307 тысяч рублей, выделенных ему. На агитацию было направлено чуть больше 120 тысяч рублей.

Депутата Госдумы Игорь Торощин от ЛДПР потратил на нотариальное заверение подписей депутатов 190 тысяч рублей из выделенных 290 тысяч.

Напомним, свердловский избирком зарегистрировал одиннадцать кандидатов в губернаторы, до 26 июля они должны представить комиссии собранные подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пьяные водители и неисправные автобусы. ГИБДД проверила свердловских перевозчиков
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь