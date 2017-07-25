В Крыму ожидают визит Медведева — глава РК
ПЕРВОМАЙСКОЕ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В Республике Крым ожидают визит
ПЕРВОМАЙСКОЕ, 25 июл — РИА Новости (Крым). В Республике Крым ожидают визит
Об этом на выездном заседании Совета министров РК в пгт Первомайском сообщил глава Республики Сергей Аксенов, комментируя просьбу руководителей аграрных предприятий Первомайского района о выделении денежных средств на возврат первого взноса на техническую и технологическую модернизацию отрасли растениеводства.
«У нас в любом случае ожидается визит руководителя правительства Российской Федерации, поэтому надо просто эти вопросы все подготовить», — заверил Аксенов.