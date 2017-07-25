Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Переселенцам из хрущевок рассказали, как повысить компенсацию
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
13:26 (мск), источник: ТАСС

Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров

Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете (так называемых анонимайзеров).

Читайте также
СКР предлагает блокировать экстремистские сайты во внесудебном порядке

Закон запрещает владельцам информационно-телекоммуникационных сетей и информационных ресурсов, посредством которых обеспечивается доступ к запрещенным в РФ сайтам, предоставлять возможности для их просмотра.

Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете программно-аппаратных средств доступа к запрещенным информационным ресурсам.

Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.

Затем Роскомнадзор будет направлять анонимайзеру требование о необходимости подключения к ФГИС, причем ресурс должен будет сделать это через 30 дней. По требованию ведомства подключиться к ФГИС будут обязаны также интернет-поисковики, работающие в РФ.
Читайте также
Глава Роскомнадзора выступил против блокировки Tor и VPN-сервисов

После присоединения к государственной информационной системе анонимайзер в течение трех дней должен будет «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных технических средств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик — прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.

При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на «случаи использования программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен», при условии, что круг их пользователей их владельцами заранее определен и их использование «осуществляется в технологических целях обеспечения деятельности лица, осуществляющего использование», говорится в законе.

Комментарии
3
Sergey Sergey
Да и фиг с ним, на vpn перейду. С ним бодаться на порядок сложнее. Какую бы ахинею чиновники не несли бы, не по зубам им всё это. Очередной выхлоп в воздух. ))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Костенко
Давно пора...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Брис Борисович
Вообще--по барабану.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Принят законопроект о регулировании мессенджеров
Во время загрузки произошла ошибка.
21 июля© Ньюстюб
 На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь