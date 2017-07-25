Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов.
Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов.
МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о запрете использования в РФ сервисов, позволяющих просматривать запрещенные сайты в интернете (так называемых анонимайзеров).
Закон запрещает владельцам
Согласно закону, Роскомнадзор создаст и будет вести Федеральную государственную информационную систему (ФГИС), содержащую черный список запрещенных ресурсов. На основании обращения правоохранителей ведомство будет определять провайдера, который допускает размещение в интернете
Такому провайдеру будет направляться электронное уведомление на русском и английском языках о необходимости предоставления данных, позволяющих идентифицировать владельца анонимайзера. В течение трех рабочих дней провайдер будет обязан направить соответствующие данные.
После присоединения к государственной информационной системе анонимайзер в течение трех дней должен будет «обеспечить соблюдение запрета предоставлять возможность использования на территории РФ» программ и иных технических средств для получения доступа к запрещенным сайтам, а поисковик — прекратить выдачу ссылок на них. В случае неисполнения требования Роскомнадзор будет блокировать анонимайзеры.
При этом данные нормы не будут распространяться на операторов государственных информационных систем, государственные органы и органы местного самоуправления, а также на «случаи использования