Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Почему Литва в панике: Европе угрожает эпидемия правды из РФ -СМИ
Интимная пластика в Великобритании помолодела
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Дачники попали под вторую «амнистию»
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
10Японская поэзия спорта
13:45 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Шестеро человек выдвинулись на выборы мэра Тайшета Иркутской области

Единоросс, коммунист, либерал-демократ и три самовидвиженца «рвутся в бой» за пост главы города.

Источник: IrkutskMedia.ru

Шестеро человек выдвинули свои кандидатуры на выборы мэра Тайшета в Иркутской области. Партию «Единая Россия» представит Александр Заика, КПРФ — Сергей Шаран, ЛДПР — Евгений Монахов. Также в кампании намерены принять участие Сергей Епочинцев, Анатолий Иванов и Евгений Сафаров. К настоящему времени официально зарегистрирован в качестве кандидата только Евгений Монахов. Документы остальных пока проходят проверку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт облизбиркома.

В информации о себе Александр Заика указал, что родился 27 апреля 1953 года года и работает главой Тайшетского городского поселения. Живет в Тайшете.

«Евгений Монахов родился 26 января 1980 года. Является помощником начальника караула пожарно-спасательной части № 22. Проживает в Тайшете», — сообщили в Избиркоме.

Сергей Шаран родился 13 ноября 1960 года. Работает в АО «Иркутскнефтепродукт». Живет в Тулуне.

Сергей Епончинцев родился 7 декабря 1980 года. Является заместителем директора ООО «Фортуна», а также депутатом Думы Тайшетского района третьего созыва. Живет в поселке Мама Чуйского района.

Анатолий Иванов проживает в Тайшете. Родился 16 ноября 1951 года. Является пенсионером.

Евгений Сафаров родился 10 апреля 1975 года. Живет в Тайшете. Работает главным инженером эксплуатационного локомотивного депо города.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.

На муниципальных выборах, назначенных на единый день голосования 10 сентября, завершается этап выдвижения кандидатов. 26 июля в 18.00 истекает срок, когда кандидаты в депутаты муниципальных Дум, а также в главы и мэры, могут представить в избирательные комиссии документы о выдвижении. Это требование актуально как для самовыдвиженцев, так и для кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями. Принести документы на регистрацию в избирком кандидаты должны не позднее 18.00 31 июля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Совфед одобрил закон о запрете анонимайзеров
Банк «Югра» потребовал признать решения ЦБ незаконными
Провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
Самые надежные автомобили в Германии: полный список Для Германии рейтинги надежности TV — это самый авторитетный справочник для покупателя подержанного автомобиля. Для некоторых немцев мнение TUV даже важнее, чем советы тещи!
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
«Пусть другие стареют, а не я!»: 12 мудрых фраз от Джоуи В честь юбилея актера вспоминаем самые искрометные высказывания персонажа, которого он играл на протяжении 12 лет и который, кажется, стал его альтер эго
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь