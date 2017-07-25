Шестеро человек выдвинулись на выборы мэра Тайшета Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Шестеро человек выдвинули свои кандидатуры на выборы мэра Тайшета в Иркутской области. Партию «Единая Россия» представит Александр Заика, КПРФ — Сергей Шаран, ЛДПР — Евгений Монахов. Также в кампании намерены принять участие Сергей Епочинцев, Анатолий Иванов и Евгений Сафаров. К настоящему времени официально зарегистрирован в качестве кандидата только Евгений Монахов. Документы остальных пока проходят проверку. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт облизбиркома.

В информации о себе Александр Заика указал, что родился 27 апреля 1953 года года и работает главой Тайшетского городского поселения. Живет в Тайшете.

«Евгений Монахов родился 26 января 1980 года. Является помощником начальника караула пожарно-спасательной части № 22. Проживает в Тайшете», — сообщили в Избиркоме.

Сергей Шаран родился 13 ноября 1960 года. Работает в АО «Иркутскнефтепродукт». Живет в Тулуне.

Сергей Епончинцев родился 7 декабря 1980 года. Является заместителем директора ООО «Фортуна», а также депутатом Думы Тайшетского района третьего созыва. Живет в поселке Мама Чуйского района.

Анатолий Иванов проживает в Тайшете. Родился 16 ноября 1951 года. Является пенсионером.

Евгений Сафаров родился 10 апреля 1975 года. Живет в Тайшете. Работает главным инженером эксплуатационного локомотивного депо города.

Напомним, в Иркутской области на 10 сентября назначены 553 выборные кампании: избиратели в 253-х муниципалитетах определятся, кто станет у них мэром (главой), кроме того, будут избраны депутаты муниципальных дум в 300 территориях. В организации выборов задействованы 32 территориальных избиркома и 1021 участковая избирательная комиссия.