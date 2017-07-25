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13:47 (мск), источник: ЕАН

КПРФ выдвинула в Совет Федерации судимого мятежника из Екатеринбурга

Кандидат в губернаторы от КПРФ Алексей Парфенов в 15:00 сдает в облизбирком пакет документов, необходимый для продолжения гонки, в том числе подписи муниципальных депутатов в поддержку его выдвижения.

Источник: Reuters

Ранее листы поддержки сдали в облизбирком «жириновец» Игорь Торощин, представитель «Зеленых» Константин Киселев и «эсер» Дмитрий Ионин. Также Парфенов назвал свою сенаторскую тройку. В команде Парфенова — заслуженный врач РФ, сердечно-сосудистый хирург Краснотурьинской городской больницы № 1 Олег Белов, депутат Заксо Александр Ладыгин и герой афганской войны Леонид Хабаров. Леонид Хабаров личность известная, ветеран боевых действий в Афганистане.

Летом 2011 года он был арестован по подозрению в организации вооруженного мятежа, этим делом занимались сотрудники ФСБ, причем в нем было множество нестыковок. Из материалов дела следовало, что Хабаров и его сообщники собирались взорвать линии электропередач в Екатеринбурге, ТЭЦ, железнодорожный тоннель, разрушить газопроводы.

Якобы после этого группировка Хабарова намеревалась физически устранить руководителей силовых структур, чиновников и лидеров национальных диаспор.

В феврале 2013 года Свердловский облсуд приговорил Хабарова к четырем с половиной годам колонии общего режима по ч.1 ст. 205.1 «Вовлечение в террористическую деятельность» и ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия».

Несмотря на обращение, которое подписали ряд известных персон, просивших помиловать полковника, в августе 2013 года Верховный суд РФ оставил этот приговор без изменений. Добавим, что дело Хабарова получило широкий общественный резонанс, в поддержку полковника проводилось множество акций в разных городах России.

По мнению председателя екатеринбургского избиркома Ильи Захарова, облизбирком может и не принять документы на Хабарова.

По его словам, кандидат в Совфед не должен иметь судимостей за тяжкие и особо тяжкие преступления и непогашенных судимостей по статьям, связанным с экстремизмом. Также в числе требований к потенциальным сенаторам — «безупречная репутация».

«Это оценочное суждение, наполнение его смыслом зависит от людей, принимающих решения», — уточнил Захаров. В том случае, если облизбирком не примет документы на Хабарова, коммунистам в течение десяти дней необходимо будет подобрать другого кандидата.

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