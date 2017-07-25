В Прикамье 21 муниципалитет нарушил антимонопольное законодательство

Согласно закону на органы МСУ возлагаются лишь функции по организации водоснабжения населения в границах муниципалитетов. Работу в сфере тарифов водоснабжения могут вести только хозяйствующие субъекты. Направив в краевую РСТ предложения по тарифам, муниципалитеты совместили функции органов МСУ и хозсубъекта, что является нарушением закона о конкуренции.

УФАС по Пермскому краю выдало 21 предупреждение администрациям муниципальных образований. Это: Таборское, Юрлинское, Усть-Березовское, Верх-Тюшевское, Бырминское, Русско-Сарсинское, Усть-Язьвинское, Вильгортское, Покчинское, Калининское, Никифоровское, Верхнекалинское, Чазевское, Сургановское, Петропавловское, Маратовское, Большекочинское, Пелымское, Кочевское, Ошибское, Насадское поселения. Требования о прекращении незаконных действий должны быть выполнены до 1 сентября.