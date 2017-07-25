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14:40 (мск), источник: РИА Новости

Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.

Источник: РИА Новости

«Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — “тихо работая над продвижением Клинтон”. Так где же расследование генпрокурора?» — написал он в Twitter.

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Ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии «фактически сотрудничал» с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.

В посольстве Украины отвергли обвинения, отметив, что Киев не занимал чью-либо сторону во время предвыборной гонки.

Комментарии
11
дядя Коля
Эх , Петя , Петя.....Не учуял твой сизый нос с какой стороны ветер...
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Брис Борисович
П..д..ц подкрался незаметно.Ну шо,бэндэровцы,чемодан ,вокзал,гейропа.Думаю,в Августе,будет час икс. Трамп-красава,слово держит.
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максим !!!
если бы Трамп был умней он являлся бы страшным оружием в руках путина ,но с другой стороны опять же повторюсь если Трамп был бы умней то и в руки чекистского кооператива Озеро явно бы не угодил
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