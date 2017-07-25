Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании

«Украинские попытки саботировать кампанию Трампа — “тихо работая над продвижением Клинтон”. Так где же расследование генпрокурора?» — написал он в Twitter.

Ранее Белый дом обвинил Киев во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, Национальный комитет Демпартии «фактически сотрудничал» с украинским посольством в попытках найти компромат на соперников. Все это «хорошо задокументировано», подчеркнула она.