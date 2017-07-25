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14:33 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Самойлов: 10 сентября определит путь Перми на десятилетие

Глава Перми — о связи политики и хозяйственной деятельности и легитимности выборов.

Команда главы Перми Дмитрия Самойлова продемонстрировала на выборах 2016 года убедительный результат, обеспечив преемственность власти в краевой столице, — в городской думе подавляющее большинство получила партия власти. Кроме того, Пермь «взяла» пять мест в Государственной думе и 11 — в краевом заксобрании. В период нынешней выборной кампании, подготовки к первым за последние 17 лет выборам губернатора «Новый компаньон» взял интервью у главы города.

— Дмитрий Иванович, в прошлом году прошли выборы Законодательного собрания, Пермской городской думы. В результате была сформирована представительная власть на городском и краевом уровне, а вы сменили название должности. И вот на пороге — выборы главы региона. Чем для вас как для главы города являются выборы?

— Выборы губернатора 10 сентября определят стратегию жизни региона как минимум на ближайшее десятилетие. А регион, да простят меня другие территории, — это прежде всего Пермь. Это темпы экономического роста, дорожного ремонта, строительство школ, поликлиник. Это чёткий план действий, социальная стабильность, сплочение вокруг лидера. Впервые за 17 лет мы избираем главу региона, а губернатора Пермского края, по сути, — вообще в первый раз. Ведь в 2000 году Юрий Трутнев, как все мы помним, избирался на должность губернатора Пермской области.

Миссия городских властей — всеми силами содействовать региональной власти в достижении успеха выборов. Моя личная ответственность как главы города — обеспечить их законное и спокойное проведение в Перми. Здесь комплекс задач, прежде всего — безопасность, предоставление помещений для голосования, — словом, оргмоменты, без которых ни одни выборы не могут пройти нормально. Только со стороны кажется, что выборы проходят сами собой, как природное явление. Это не так. В подготовке участвуют тысячи людей, принимается масса управленческих решений, идёт ежедневная координация работы юридических, общественных, муниципальных служб, районных администраций.

И, конечно, нельзя забывать о хозяйственной работе — дорожных ремонтах, реконструкции набережной, дворов, бесперебойной работе транспорта. Городское хозяйство — ключевой элемент политики, как бы парадоксально это ни звучало. Жители должны видеть и понимать, что наши обязательства выполняются точно, и тогда все попытки дестабилизации обстановки в городе (а они неизбежны в выборный период) будут минимизированы. Все мои подчинённые предупреждены о персональной ответственности за свой фронт работ, все понимают, что, скажем, день отставания от графика ремонта той или иной улицы или школы, перекладки и реконструкции сетей в городе будет рассматриваться как ЧП с соответствующими последствиями.

— Почти на каждых выборах звучат обвинения в применении административного ресурса и влиянии властей на кандидатов. Кстати, и вас блогеры упрекают, что тоже активно участвуете в политическом процессе…

— Ещё как участвую. В прошлом году, например, входил в тройку «Единой России» на выборах в Пермскую городскую думу. Что касается пресловутого административного ресурса, вы знаете, разные люди вкладывают в это понятие разные смыслы.

Применяю ли я административный ресурс, когда обеспечиваю работу, о которой говорил в ответе на первый вопрос, — порядок в городе, помощь избиркому в организации выборного процесса, снижение социальной напряжённости? Безусловно, применяю. Влияет ли это на настроения избирателей и в конечном итоге на их волеизъявление? Безусловно, влияет. И с большинством политических фигур региона мы общаемся, двери моего кабинета открыты для всех, для так называемой оппозиции в том числе. Я уверен, что договориться, найти компромисс можно всегда, более того, я считаю этот элемент сильнейшим в наборе качеств пермских политиков.

Если же понимать применение административного ресурса в маргинальном смысле слова — нет, не сторонник таких методов.

Прямолинейно призывать или тем паче заставлять кого-то голосовать из-под палки я не могу и никогда не стану. В том числе и потому, что прекрасно понимаю, что это приведёт, скорее, к обратному результату.

Поэтому говорю открыто: в пределах своей компетенции и в рамках закона я влияю и буду влиять на политические процессы, нравится это кому-то или нет. Потому что мне небезразлично, какими темпами будет развиваться Пермь, как будут жить горожане.

— Есть ли какие-то особые задачи, которые вы ставите перед своей командой именно на выборах губернатора Пермского края?

— Надо понимать, что в прошлом году мы выбрали представительную власть города и края, а также депутатов Госдумы. Причём Пермь обрела отличный представительский состав в Государственной думе. Из семи депутатов — пять пермяков, а двое из них обладают опытом работы главой города. Выборами высшего должностного лица региона мы фактически завершаем формирование системы власти Пермского края.

Но главная особенность дня голосования для Перми — в том, что мы будем выбирать человека, который поведёт город к предстоящему 300-летию. Как известно, этот юбилей мы будем отмечать в 2023 году, и вся предстоящая пятилетка будет посвящена именно этой дате. Фактически нам нужно выбрать лидера, от деловых качеств, активности и лоббистских усилий которого будет во многом зависеть, чего мы сможем добиться в течение этой пятилетки.

— Нужна ли высокая явка на выборах? Если да, каким образом вы будете убеждать жителей Перми прийти и проголосовать?

— Мне вообще не нравится слово «явка». Какое-то оно казённое, чиновничье. Я предпочитаю слово «активность». Так вот с учётом того, что это первые выборы такого уровня за 17 лет и они важны для каждого жителя города, я убеждён, что дело стоит того, чтобы проявить гражданскую активность.

С точки зрения методики оценки успешности любой избирательной кампании учитываются три фактора: уровень участия избирателей, число голосов, отданных за победителя, а также прозрачность и легитимность выборного процесса. Эти факторы оцениваются и на уровне бюрократии, и на уровне политологов, и на уровне самих избирателей. Ведь чем выше поддержка избранного губернатора, тем более прочны и убедительны его позиции в отношениях с федеральной властью, представителями промышленности, элитами, политическими партиями и т. д. Это легко понять, если перенести на политику распределение долей в любом акционерном обществе: влияние на окончательное решение тем больше, чем выше процент пакета акций.

— Проще говоря, чем выше явка, тем эффективнее губернатор?

— Тем влиятельнее губернатор. Тем больше у него возможностей для модернизации региона, тем выше уровень поддержки тех проектов, которые принципиально, качественно изменяют город.

Ещё раз напомню: мы вошли в период подготовки к 300-летию Перми. Чем сильнее наш губернатор, тем больше у него лоббистских возможностей на федеральном уровне, тем сплочённее элиты и выше доверие к власти со стороны горожан.

А это — составляющие серьёзного успеха города в ближайшие годы. Давно пора, извините, перестать заниматься мелкими политическими разборками внутри региона и продемонстрировать федеральной власти идеологическое единодушие и практическую стабильность.

— Каким образом вы будете доносить эти аргументы до жителей Перми?

— Почему «будете»? В рамках закона и своих полномочий я практически ежедневно встречаюсь с людьми, с руководителями и лидерами общественного мнения в различных аудиториях. Привожу доводы в пользу своей позиции, доказываю, аргументирую, полемизирую. И знаете, люди слышат. Почти все встречи заканчиваются на позитиве: голосовать идём.

— Вы уже говорили о том, что в период выборов растёт и градус критики. Это верно. Как вы лично реагируете на критику?

— Критика критике рознь. Жалобы людей на ту или иную проблему и брюзжание полутора анонимов в «энторнете», как говорят в Одессе, — «две большие разницы». Все прекрасно понимают, что вторые просто подшабашивают на кусок хлеба с повидлом. Их «критика» мне абсолютно по барабану.

А обращения граждан — это серьёзно. Ведь если человек звонит или пишет, значит, его что-то крайне беспокоит, мешает нормально жить, работать. Еженедельно мне на стол ложится анализ обращений в мэрию. Не скажу, что это какой-то безумный шквал писем, но эта обратная связь даёт возможность ранжировать проблемы людей и решать их.

Так, сегодня значительная часть просьб связана с предоставлением мест в детских садах в «привязке» к дому. За три последних года мы увеличили ёмкость сети детсадов в Перми на треть — на 11 тыс. мест — и в целом спрос удовлетворили. Другой вопрос, что не всегда есть возможность предоставить садик неподалёку от места жительства, но стараемся разобраться и помочь в каждом конкретном случае. Перед нами стоит задача максимально приблизить детсад к дому. Это архисложно, но постепенно мы движемся к этому.

Очень больная тема — расселение ветхого и аварийного жилья. У нас этот «фонд» составляет более 400 тыс. кв. м, а мы с огромным напряжением сил расселяем 20—25 тыс. «квадратов» в год и просто не успеваем сокращать разрыв: жильё ветшает быстрее, чем мы его сносим.

Да, ещё одна «топовая» тема в структуре обращений — качество коммунальных услуг, и моя позиция совпадает с мнением людей: мы ещё не «докрутили гайки» в деле оказания качественных услуг на рынке управления жилыми домами и вытеснения с рынка недобросовестных управляющих организаций.

Вот эти и ряд других объективных проблем, о которых мы знаем и о которых нам говорят люди, — да, это повод волноваться и искать дополнительные ресурсы на их решение.

— Приходилось слышать в «узких кругах», что вы ведёте слишком осторожную кадровую политику…

— Наверное, действительно эти круги очень «узкие», потому что за последние три года сменилось около 50% руководящего состава администрации. И если это «слишком осторожная» кадровая политика, то мне трудно представить, что такое «неосторожная». В любом случае я не сторонник революционных решений в кадровой политике, считаю более правильным эволюционный, а кроме того — комплексный подход. Кстати, в ближайшее время вы узнаете о ряде кадровых изменений.

Кроме того, я предпочитаю расставаться с бывшими сотрудниками мирно, без эпатажа, поэтому чаще всего даже серьёзные кадровые изменения не слишком ярко звучат в паблике. Конечно, можно в целях саморекламы вызвать телевидение и лупить провинившихся подсвечником, но смысл? Как правило, у нас проходит спокойная беседа за закрытыми дверями, где я аргументированно доказываю сотруднику: ты не справляешься. После этого человек сам принимает решение о смене места работы.

— Дмитрий Иванович, давайте немного отойдём от политики и вернёмся в русло хозяйственных вопросов. В каком направлении стратегически развивался город в последние годы?

— Майские указы президента — вот безусловный, абсолютный приоритет в развитии города в последние годы. Указы руководителя государства, напомню, вобрали в себя наказы жителей России и были подписаны сразу после президентских выборов 2012 года. Эти документы сконцентрировали усилия органов власти на строительстве детских садов, расселении аварийного жилья, которое признано таковым на 1 января 2012 года, стабильном росте зарплаты бюджетников. Все об этом знают, повторяться не буду. Это и была наша стратегия — исполнение майских указов.

В этом году появились два новых, на мой взгляд, важнейших проекта — «Безопасные и качественные дороги» и «Комфортная городская среда».

— И, пожалуй, самый народный вопрос. Всем известна наша скрытая, но постоянная конкуренция с соседями. Как вы думаете, Пермь когда-нибудь обойдёт Екатеринбург?

— Иногда эти рассуждения о том, на чьём кафтане стразы ярче, а чей асфальт чернее, кажутся смешными. У каждого города — своя судьба, своя история, свои периоды падений и взлётов. Я хорошо понимаю, что соседи очень умело в своё время использовали свои преимущества центра федерального округа — у нас такого статуса нет. Хорошо «отыграли» они и различные международные саммиты ШОС и БРИКС. Екатеринбург сделал ставку на развитие сферы торговли, услуг, развлечений, сервиса, стал, если можно так сказать, торгово-развлекательной площадкой Урала.

Но у Перми есть своё стратегическое преимущество. Нам удалось сохранить свою промышленность, сберечь инженерно-конструкторские школы, высококвалифицированные рабочие кадры. Большая заслуга первого губернатора Пермской области Геннадия Игумнова, например, в том, что он лично уговорил «Газпром» разместить в Перми производство газотурбинных установок. Тем самым была сохранена отрасль, заложена основа для нынешнего кластера двигателестроения. В наши дни пермская промышленность выходит уже на новый уровень, теперь в Перми есть целых три федеральных кластера: «Фотоника», «Новый Звёздный» и кластер фармакологии, а теперь глава региона лично занимается созданием IT-кластера. Это на самом деле уникальная ситуация в масштабах всей страны. И — огромный потенциал для развития всего города, благополучия его жителей, причём всех поколений, даже тех, кто недавно родился.

Теперь до такого же высокого уровня надо подтягивать и уровень городского комфорта, общественных пространств, сферы услуг и сервиса, переоценить подходы к градостроительной политике, найдя возможность для участия застройщиков в строительстве объектов социальной инфраструктуры. Мы уже на этом пути. Вы сами видите: идёт реконструкция набережной, достраивается аэропорт, начато строительство зоопарка, массово ремонтируются дворы, улично-дорожная сеть, реконструируются парки и скверы. В ближайшие четыре—пять лет качество городской среды в Перми кардинально изменится.

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