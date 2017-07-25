Кондратьев предложил освободить жителей Краснодарского края от курортного сбора

Источник: ЮГА.ру

Как сообщали Юга.ру, 19 июля Государственная Дума России приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий введение курортного сбора в нескольких пилотных регионах. В эксперименте примут участие Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Взимание курортного сбора должно начаться не ранее мая 2018 года. Территории, которые вошли в экспериментальную группу действия курортного сбора, обязаны принять свои законы на региональном уровне.

Вопрос обсуждался на встрече Кондратьева с председателем ЗСК Владимиром Бекетовым. Бекетов поддержал идею с помощью регионального закона освободить жителей Краснодарского края от уплаты курортного сбора. Законопроект будет готовиться и вноситься на рассмотрение депутатов ЗСК в следующем созыве, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе губернатора.

Максимальный размер сбора в 2018 году будет на уровне 50 рублей, при этом он может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля. Размер будет зависеть от сезонности, времени пребывания в объекте размещения, значения курорта и расположения районов. Конкретные ставки сбора будет устанавливать закон региона.