Кондратьев предложил освободить жителей Краснодарского края от курортного сбора
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев предложил освободить жителей региона от уплаты курортного сбора.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев предложил освободить жителей региона от уплаты курортного сбора.
Как сообщали Юга.ру, 19 июля Государственная Дума России приняла в окончательном чтении закон, предусматривающий введение курортного сбора в нескольких пилотных регионах. В эксперименте примут участие Крым, Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края. Взимание курортного сбора должно начаться не ранее мая 2018 года. Территории, которые вошли в экспериментальную группу действия курортного сбора, обязаны принять свои законы на региональном уровне.
Вопрос обсуждался на встрече Кондратьева с председателем ЗСК Владимиром Бекетовым. Бекетов поддержал идею с помощью регионального закона освободить жителей Краснодарского края от уплаты курортного сбора. Законопроект будет готовиться и вноситься на рассмотрение депутатов ЗСК в следующем созыве, сообщили порталу Юга.ру в
Максимальный размер сбора в 2018 году будет на уровне 50 рублей, при этом он может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля. Размер будет зависеть от сезонности, времени пребывания в объекте размещения, значения курорта и расположения районов. Конкретные ставки сбора будет устанавливать закон региона.
На заседании Госдумы Кондратьев заявил о том, что если