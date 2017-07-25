Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Актриса из России стала звездой светского вечера в Монако (фото)
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Первая из девяноста девяти: жизнь и исчезновение Амелии ЭрхартОна родилась за шесть лет до первого полета братьев Райт и немало сделала, чтобы превратить самолеты в «средство передвижения»
Ночью и с одним чемоданом: Панайотову перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
31-летняя Пелагея вышла в свет в неудачном наряде (фото)
Лазер на российском атомном ледоколе пугает американцев – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
15:08 (мск), источник: ТАСС

Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров

Ранее комитет Совфеда по конституционному законодательству рекомендовал отклонить этот документ.

Источник: Michal Parzuchowski/CC0

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторникодобрил закон, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии.

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, который является соисполнителем по данному закону, рекомендовал отклонить документ, однако профильный комитет палаты по экономической политике его поддержал.

За принятие закона проголосовали 110 сенаторов, против — 18, 24 парламентария воздержались.

«У нас нет правовых юридических оснований для отклонения закона, ни у кого юридических претензий нет. Наше недовольство вызвано тем, что происходит в авиационной отрасли», — сказала спикер СФ Валентина Матвиенко по итогам дискуссии.

Условия для снижения стоимости билетов

Изменения внесены в Воздушный кодекс РФ и, как считают их авторы, рассчитаны на снижение стоимости авиаперевозок. Закон устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади.

Читайте также
В России провоз телефона и верхней одежды в самолете может стать платным

Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

Новым законом уточняется, что «норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна». При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Согласно закону, перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором. Уточняется возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета.

Закон создает условия для формирования и работы низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, считают авторы документа.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Что делать, если мой рейс отменили?Главные вопросы авиакомпаниям, ответы на которые нужно знать любому путешественнику
Комментарии
2
Сергей Костенко
А когда воздух в салоне станет платным???
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Белослудцев
Пока цены на билеты на автобус, троллейбус, метро, такси и.т.д. не одобрены Советом Федерации необходимо считать незаконными!!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В путешествие с дамской сумочкой: авиабилеты станут дешевле
Во время загрузки произошла ошибка.
20 июля© Ньюстюб
 На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
Трамп обвинил Украину в саботаже его президентской кампании
В Ираке поблагодарили Путина за ускоренную поставку оружия
Россию обязали выплатить €6 тыс осужденному за убийство Немцова
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Мединский назвал роман «Дубровский» блокбастером
Трехкратный чемпион мира по хоккею дисквалифицирован на два года
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Жара, июль: какие купальники летом 2017 носят голливудские звезды В разгар летнего сезона СМИ не устают публиковать пляжные фото знаменитостей
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь