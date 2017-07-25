Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажиров

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании во вторникодобрил закон, который исключает из тарифа на воздушную перевозку расходы, связанные с перевозкой багажа, при его отсутствии.

Накануне комитет Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, который является соисполнителем по данному закону, рекомендовал отклонить документ, однако профильный комитет палаты по экономической политике его поддержал.

За принятие закона проголосовали 110 сенаторов, против — 18, 24 парламентария воздержались.

«У нас нет правовых юридических оснований для отклонения закона, ни у кого юридических претензий нет. Наше недовольство вызвано тем, что происходит в авиационной отрасли», — сказала спикер СФ Валентина Матвиенко по итогам дискуссии.

Условия для снижения стоимости билетов

Изменения внесены в Воздушный кодекс РФ и, как считают их авторы, рассчитаны на снижение стоимости авиаперевозок. Закон устанавливает возможность исключения из договора воздушной перевозки условия о наличии нормы провоза пассажиром багажа без взимания дополнительной платы, при этом у пассажира сохраняется право на бесплатную перевозку ручной клади.

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Перевозчик или уполномоченные им лица обязаны информировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора перевозки.

Новым законом уточняется, что «норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного судна». При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем 10 кг на одного пассажира воздушного судна.

Согласно закону, перевозчику предоставляется право расторгать договор воздушной пассажироперевозки в одностороннем порядке в случае отказа пассажира оплатить провоз багажа в размере и на условиях, предусмотренных этим договором. Уточняется возможность установления перевозчиком нормы бесплатного провоза ручной клади в соответствии с правилами, утвержденными Росавиацией. Габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета.

Закон создает условия для формирования и работы низкобюджетных авиакомпаний (лоукостеров) и позволяет авиакомпаниям формировать более широкую линейку тарифов за счет предложения различных условий по перевозке багажа пассажира, считают авторы документа.

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