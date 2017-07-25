Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускоренную поставку оружия

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«Я хотел бы также засвидетельствовать свою благодарность и свою высокую оценку вам лично и Российской Федерации за то, что в тот момент, когда мы начали подвергаться ожесточенной и массированной атаке, имеющей политические цели, а также имеющей последствия в регионе и на международной арене, я имею в виду борьбу с терроризмом, Россия заняла почетную и честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о которых мы договорились ранее», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

Аль-Малики отметил, что власти его страны добились успехов в борьбе с терроризмом «на поле боя», однако Багдаду нужно по-прежнему прилагать масштабные усилия для обеспечения безопасности в стране.

«Мы добились военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле, но сейчас нам нужно сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удар по гражданскому населению и городам», — пояснил высокопоставленный иракский чиновник.