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15:32 (мск), источник: Интерфакс

Вице-президент Ирака поблагодарил Путина за ускоренную поставку оружия

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Вице-президент Ирака Нури аль-Малики поблагодарил Россию за то, что она согласилась ускорить поставки вооружения, закупленного ранее этой страной для борьбы с международным терроризмом.

Источник: Reuters

«Я хотел бы также засвидетельствовать свою благодарность и свою высокую оценку вам лично и Российской Федерации за то, что в тот момент, когда мы начали подвергаться ожесточенной и массированной атаке, имеющей политические цели, а также имеющей последствия в регионе и на международной арене, я имею в виду борьбу с терроризмом, Россия заняла почетную и честную позицию и согласилась ускорить поставки тех вооружений, о которых мы договорились ранее», — сказал он на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник.

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Аль-Малики отметил, что власти его страны добились успехов в борьбе с терроризмом «на поле боя», однако Багдаду нужно по-прежнему прилагать масштабные усилия для обеспечения безопасности в стране.

«Мы добились военных побед во многих регионах, в частности в Мосуле, но сейчас нам нужно сосредоточиться на успехах в сфере безопасности, так как и дальше будут попытки террористов нанести удар по гражданскому населению и городам», — пояснил высокопоставленный иракский чиновник.

Вице-президент Ирака напомнил, что властям страны в 2011—2012 годах военными средствами удалось победить терроризм, «однако до тех пор, пока религиозные идеи сеют раздор среди иракцев, все это создает условия для возвращения терроризма, и именно так получилось в Сирии».

Комментарии
2
Анжелика Петрик
Утром деньги, вечером железо. И можно не благодарить.....
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Сергей Костенко
Ирак, бей ИГИЛ - спасай Россию!!!
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