Члена челябинского избиркома отправили в отставку

Александр Лебедев подал в отставку по собственному желанию в конце прошлой недели. Сам он отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что принял такое решение в связи с личными обстоятельствами.
Глава челябинской избирательной комиссии Сергей Обертас заявил, что причины ухода коллеги ему не известны. Информацию о произошедшем он получил лишь постфактум. О том, кто займет место Лебедева в комиссии, пока не говорят. В ближайшее время должно быть опубликовано решение о выдвижении нового кандидата, после чего состоится голосование. Эта процедура может занять около месяца.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», Александр Лебедев стал членом облизбиркома по губернаторской квоте — на этом настояла председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Позднее он оказался в числе двух кандидатур, рекомендованных ЦИКом на должность председателя челябинского избиркома.