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15:44 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Члена челябинского избиркома отправили в отставку

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля, ФедералПресс. Первый замгубернатора Челябинской области Евгений Редин подписал постановление о досрочном прекращении полномочий члена регионального избиркома Александра Лебедева. Документ опубликован на сайте правительства.

Александр Лебедев подал в отставку по собственному желанию в конце прошлой недели. Сам он отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что принял такое решение в связи с личными обстоятельствами.

Глава челябинской избирательной комиссии Сергей Обертас заявил, что причины ухода коллеги ему не известны. Информацию о произошедшем он получил лишь постфактум. О том, кто займет место Лебедева в комиссии, пока не говорят. В ближайшее время должно быть опубликовано решение о выдвижении нового кандидата, после чего состоится голосование. Эта процедура может занять около месяца.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», Александр Лебедев стал членом облизбиркома по губернаторской квоте — на этом настояла председатель центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Позднее он оказался в числе двух кандидатур, рекомендованных ЦИКом на должность председателя челябинского избиркома.

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