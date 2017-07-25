Члена челябинского избиркома отправили в отставку

Александр Лебедев подал в отставку по собственному желанию в конце прошлой недели. Сам он отказался комментировать ситуацию, заявив лишь, что принял такое решение в связи с личными обстоятельствами.

Глава челябинской избирательной комиссии Сергей Обертас заявил, что причины ухода коллеги ему не известны. Информацию о произошедшем он получил лишь постфактум. О том, кто займет место Лебедева в комиссии, пока не говорят. В ближайшее время должно быть опубликовано решение о выдвижении нового кандидата, после чего состоится голосование. Эта процедура может занять около месяца.