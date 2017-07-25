Тирасполь недоволен регистрацией в Кучургане выезжающих иностранцев
Молдавские правоохранители запустили в украинском пункте пропуска «Кучурган» «механизм контроля и фиксации лиц, въезжающих на территорию Приднестровья из Украины».
Молдавские правоохранители запустили в украинском пункте пропуска «Кучурган» «механизм контроля и фиксации лиц, въезжающих на территорию Приднестровья из Украины».
Об этом сообщило министерство госбезопасности непризнанной ПМР, считающего действия Кишинева «прямым нарушением ранее достигнутых договоренностей».
По его данным, «в случае отказа иностранного гражданина от проставления в паспорте даты и штампа, сотрудники пограничной полиции РМ информируют о том, что по истечении 72 часов нахождения на территории Молдовы без учета в Бюро миграции и убежища МВД РМ, он будет привлечен к административной ответственности по статьям 333 и 334 Кодекса Молдовы о правонарушениях (нарушение правил пребывания и трудоустройства в РМ)».
МГБ считает, что подобные действия нацелены «на установление тотального контроля над всеми потоками граждан и товаров, следующих в Приднестровье».
Как сообщалось ранее, Молдова и Украина договорились о совместном контроле границы, наладив его в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» на украинской стороне.
Как и предполагалось, на первом этапе сотрудники молдавской пограничной полиции занимаются мониторингом транспортных потоков и передвижения людей. Они регистрируют иностранных граждан, въезжающих/выезжающих с территории приднестровского региона на добровольной основе, консультируют о законодательстве Молдовы в области миграции.