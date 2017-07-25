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15:58 (мск), источник: Noi.md

Тирасполь недоволен регистрацией в Кучургане выезжающих иностранцев

Молдавские правоохранители запустили в украинском пункте пропуска «Кучурган» «механизм контроля и фиксации лиц, въезжающих на территорию Приднестровья из Украины».

Источник: Noi.md

Об этом сообщило министерство госбезопасности непризнанной ПМР, считающего действия Кишинева «прямым нарушением ранее достигнутых договоренностей».

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По его данным, «в случае отказа иностранного гражданина от проставления в паспорте даты и штампа, сотрудники пограничной полиции РМ информируют о том, что по истечении 72 часов нахождения на территории Молдовы без учета в Бюро миграции и убежища МВД РМ, он будет привлечен к административной ответственности по статьям 333 и 334 Кодекса Молдовы о правонарушениях (нарушение правил пребывания и трудоустройства в РМ)».

МГБ считает, что подобные действия нацелены «на установление тотального контроля над всеми потоками граждан и товаров, следующих в Приднестровье».

Как сообщалось ранее, Молдова и Украина договорились о совместном контроле границы, наладив его в пункте пропуска «Кучурган-Первомайск» на украинской стороне.

Как и предполагалось, на первом этапе сотрудники молдавской пограничной полиции занимаются мониторингом транспортных потоков и передвижения людей. Они регистрируют иностранных граждан, въезжающих/выезжающих с территории приднестровского региона на добровольной основе, консультируют о законодательстве Молдовы в области миграции.

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