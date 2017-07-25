Тирасполь недоволен регистрацией в Кучургане выезжающих иностранцев

По его данным, «в случае отказа иностранного гражданина от проставления в паспорте даты и штампа, сотрудники пограничной полиции РМ информируют о том, что по истечении 72 часов нахождения на территории Молдовы без учета в Бюро миграции и убежища МВД РМ, он будет привлечен к административной ответственности по статьям 333 и 334 Кодекса Молдовы о правонарушениях (нарушение правил пребывания и трудоустройства в РМ)».