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16:13 (мск), источник: Интерфакс

Эрдоган объявил о подписании соглашения с Россией о поставках С-400

Об этом он заявил в парламенте, заверив, что не будет вреда от такого приобретения.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Россия и Турция подписали соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей «Партии справедливость и развитие», пишет издание The Hurriyet.

«Были сделаны демарши с Россией по этому вопросу. Подписаны соглашения. С божьей помощью, мы увидим ракеты С-400 в нашей стране и будем совместно их производить», — сказал президент, обращаясь к депутатам парламента.

«Почему это должно вызывать напряжение? Государству необходимо искать идеальные пути для обеспечения собственной безопасности», — так Эрдоган прокомментировал озабоченность США по поводу возможной покупки Турцией российских ЗРС С-400.

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Характеристики С-400 «Триумф»Что представляет из себя мобильная многоканальная зенитная ракетная система С-400 «Триумф».

23 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции в городе Аспене (штат Колорадо), так ответил на вопрос об обсуждении контракта на поставку Турции российских ЗРС: «Это было бы проблемой, если бы они это сделали, но они этого пока не сделали».

В Кремле между тем не стали комментировать заявление Эрдогана о подписании с Россией документов о поставке зенитных ракетных систем С-400. «Не комментируем», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сказал «Интерфаксу» на прошлой неделе на авиасалоне «МАКС», что Москва и Анкара продолжают переговоры по поводу поставок передовой российской системы противовоздушной обороны С-400.

«Переговоры по данной тематике с Турцией продолжаются, хотя, как известно, принципиальное решение сторонами принято», — сказал он.

Возможный контракт не предполагает производство С-400 на территории Турции, сказал журналистам на «МАКСЕ» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Технические вопросы завершены, но необходимо решить чисто административные вопросы, которые с одной стороны должно решить правительство Турции, чтобы контракт вступил в силу, с другой стороны, мы тоже должны это сделать. Ну и вопрос финансовый», — сказал глава «Ростеха».

Ранее в июле в ряде СМИ появились сообщения о том, что Турция может купить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 за $2,5 млрд.

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Эрдоган попросил США не переживать по поводу покупки С-400

Контракт на поставку Турции ЗРС С-400 согласован, сообщил 29 июня помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин. «Контракт согласован, вопрос по кредиту пока не решен», — сказал он.

Речи о выдаче кредита Турции на покупку С-400 в настоящее время не ведется, заявил 30 июня глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «На сегодняшний день речь не идет о кредите. У них есть свои средства», — сказал Мантуров.

21 июня генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщал, что сделка по поставкам Турции систем С-400 находится в стадии контрактных переговоров.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолётов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

ЗРС С-400 задействована, в частности, для обороны российской военной базы «Хмеймим» в Сирии.

Комментарии
9
Леонид Барковский
И посла Анрея Карлова, кстати тоже.
Про торговлю нефтью с ИГИЛ. запрещенным в РФ, осуществляемую со слов Дмитрия Кисилева, с демонстрацией фотографий и колонн бензовозов - вообще молчу. Главное - "Турецкий поток", который мы строим за свой счет "ко двору" Эрдогана, приготовившего в знак благодарности две превосходных дули и новый нож в спину.
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Олег Алексеевич
Продать С-400 в страну НАТО, в которой к тому же была попытка революционной смены режима, гениально просто.
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Евгений Евгений
Нашим Вашим
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