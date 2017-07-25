Аксенов: Крым определится с величиной курортного сбора в сентябре

Совфед на заседании во вторник одобрил правительственный закон о курортном сборе. Пилотный проект будет проводиться в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Законом устанавливаются сроки проведения эксперимента — до 31 декабря 2022 года. Законы субъектов РФ о введении курортного сбора должны быть приняты не позднее 1 декабря 2017 года, а взимание курортного сбора должно начаться не ранее 1 мая 2018 года.

«Закон в стадии подготовки, региональный закон примем в сентябре. Есть вопросы по курортному сбору, он нужен муниципалитетам, нужно исключить бюрократические неудобства для туристов и обеспечить прозрачность прохождения этих средств для конкретных целей», — сказал Аксенов.

Глава Крыма отметил, что будет контролировать расходование этих средств в муниципалитетах на конкретные инфраструктурные проекты.

Объем курортного сбора, по словам Аксенова, будет зависеть не только от ставки, которая пока в стадии обсуждения, но и от правильной калькуляции туристического потока.

«Мы сейчас изучаем, как проще администрировать сбор. Считаю что разовый сбор правильней. На мой взгляд, у нас больше стоят вопросы, как точно посчитать турпоток и добиться определенной точности», — сказал Аксенов.