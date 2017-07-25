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16:36 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Депутат Госдумы Наталья Назарова встретилась с дольщиками ЖК «Новинки Smart City» в Нижегородской области

Депутат Госдумы Наталья Назарова встретилась с дольщиками ЖК «Новинки Smart City» в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского регионального партии «Единая Россия».

Источник: Нижегородский филиал "ЕвроСибЭнерго"

24 июля 2017 года Наталья Назарова в рамках региональной недели провела прием граждан по личным вопросам. Один из вопросов, рассмотренных на приеме, касался проблем участников долевого строительства ЖК «Новинки Smart City».

«В настоящее время вопрос дольщиков рассматривается на самом высоком уровне, в том числе и с участием депутатов Государственной думы. Непосредственное участие в работе по вопросам обманутых дольщиков принимает и Наталья Назарова, как на региональном, так и на федеральном уровне. В настоящее время уже выработан ряд направлений решения проблемы, в ближайшее время будет определен инвестор для завершения строительства объектов», — сообщается в пресс-релизе.

Напомним, что 7 июля 2017 года гендиректор и директор ООО «Квартстрой Центр» были арестованы по подозрению в привлечении денег дольщиков ЖК «Новинки Смарт Сити» с нарушением законодательства РФ об участии в долевом строительстве.

Кроме того, на приеме у Натальи Назаровой была рассмотрена проблема низкого напряжения в электросетях ряда садоводческих товариществ Дальнеконстантиновского района, с которой к депутату обратился председатель садоводческого товарищества «Кременки» Михаил Черников.

В ходе приема были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся различных сфер общественной жизни. По всем поставленным вопросам заявителям были даны необходимые консультации, а также принято решение о направлении ряда депутатских запросов в компетентные органы.

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