Четверых депутатов лишили полномочий в Калининском районе Кубани
Районная прокуратура установила, что чиновники предоставили недостоверные сведения о своем имуществе.
Районная прокуратура установила, что чиновники предоставили недостоверные сведения о своем имуществе.
В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, прокуратура Калининского района обнаружила нарушения законных требований.
Так, один депутат Совета Бойкопонурского сельского поселения и три депутата Совета Старовеличковского сельского поселения при заполнении справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указали недостоверные сведения, сообщает
По выявленным нарушениям закона прокурор внес представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности. По решению Совета полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно. Работа органов прокуратуры Краснодарского края по соблюдению законодательства о противодействии коррупции продолжается.