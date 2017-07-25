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17:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Четверых депутатов лишили полномочий в Калининском районе Кубани

Районная прокуратура установила, что чиновники предоставили недостоверные сведения о своем имуществе.

В ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности, прокуратура Калининского района обнаружила нарушения законных требований.

Так, один депутат Совета Бойкопонурского сельского поселения и три депутата Совета Старовеличковского сельского поселения при заполнении справки о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера указали недостоверные сведения, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По выявленным нарушениям закона прокурор внес представление, в котором поставлен вопрос о применении мер ответственности. По решению Совета полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно. Работа органов прокуратуры Краснодарского края по соблюдению законодательства о противодействии коррупции продолжается.

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