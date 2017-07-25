В Поволжье стартовала масштабная проверка боеготовности войск
В Оренбургской, Самарской и Пензенской областях началась масштабная проверка боевой готовности войск. Об этом «РГ» сообщили в
В Оренбургской, Самарской и Пензенской областях началась масштабная проверка боевой готовности войск. Об этом «РГ» сообщили в
В ней принимают участие мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения ЦВО. В учениях задействовано более 10 тысяч военнослужащих.
Как уточнили в армейской
Эта проверка боеготовности — первая в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Военнослужащие будут отрабатывать навыки в полевых условиях в течение недели.