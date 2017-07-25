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17:31 (мск), источник: "Российская газета"

В Поволжье стартовала масштабная проверка боеготовности войск

В Оренбургской, Самарской и Пензенской областях началась масштабная проверка боевой готовности войск. Об этом «РГ» сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Источник: пресс-служба ЦВО

В ней принимают участие мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные, инженерные и другие подразделения ЦВО. В учениях задействовано более 10 тысяч военнослужащих.

Как уточнили в армейской пресс-службе, личный состав отрабатывает действия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершению маршей в назначенные районы, переброске и развертыванию мобильных компонентов системы управления.

Эта проверка боеготовности — первая в рамках летнего обучения войск в 2017 году. Военнослужащие будут отрабатывать навыки в полевых условиях в течение недели.

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