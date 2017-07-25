Валерий Шанцев поручил увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив в Нижегородской области на 93 млн рублей

Как отметил Шанцев, он уже дал поручение внести соответствующую поправку на ближайшее заседание Законодательного собрания профильному министерству.
«Этих средств хватит на все оставшиеся заявки, поданные жителями на конкурс, их более 200. В общей сложности в этом году будет охвачено 504 проекта — это рекорд», — написал губернатор.
«За последнее время не было, по-моему, ни одной поездки в район, когда бы меня не просили добавить средств на программу. Тем более все заявки сильные. Посмотрел исполнение областного бюджета за полугодие — возможность есть. Поэтому будем помогать», — отметил глава региона.
Напомним, что в апреле 2017 года губернатор поручил увеличить на 70 млн рублей финансирование ППМИ, которое в начале года составляло 200 млн рублей. Объем заявок на конкурс для участия в ППМИ в 2017 году увеличился на 15% по сравнению с 2016 годом и составил 503 заявки. Сообщалось, что в 2016 году жители области подали 436 заявок, победителями стали 328 проектов. Общая стоимость проектов составила 371,13 млн рублей.