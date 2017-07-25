Валерий Шанцев поручил увеличить финансирование программы поддержки местных инициатив в Нижегородской области на 93 млн рублей

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как отметил Шанцев, он уже дал поручение внести соответствующую поправку на ближайшее заседание Законодательного собрания профильному министерству.

«Этих средств хватит на все оставшиеся заявки, поданные жителями на конкурс, их более 200. В общей сложности в этом году будет охвачено 504 проекта — это рекорд», — написал губернатор.

«За последнее время не было, по-моему, ни одной поездки в район, когда бы меня не просили добавить средств на программу. Тем более все заявки сильные. Посмотрел исполнение областного бюджета за полугодие — возможность есть. Поэтому будем помогать», — отметил глава региона.