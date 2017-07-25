Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади авиапассажиров

«У нас есть время вместе с Минтрансом работать над содержанием нормативных актов в развитие этого закона. Формально Минтранс представил, как положено, и вчера уже на сайте этот нормативный акт висел. Но его содержание не устраивает членов Совета Федерации», — сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Что касается ручной клади. Вы там какую-то чушь написали, что нельзя проносить телефоны, книги, цветы, верхнюю одежду. Кто автор этого нормативного акта?» — спросила Матвиенко у присутствующего на заседании статс-секретаря — замминистра транспорта Сергея Аристова.

Тот ответил, что автор — министерство.

«Это безответственность. Сергей Алексеевич, прокомментируйте эти глупости, которые там написаны, если они имеют место», — сказала на это Матвиенко.

«Мы только первое приближение озвучили и готовы к широкому обсуждению и привлекаем всех. Российский союз потребителей уже предложил свои услуги для обсуждения», — ответил Аристов.

Спикер предположила, что министерство выпустило этот нормативный акт «впопыхах, потому что сенаторы его потребовали, и он носит провокационный характер».

Она призвала министерство больше «не допускать таких глупостей». Кроме того, Матвиенко призвала Минтранс «наказать административно автора этого нормативного акта».

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Со своей стороны сенатор Андрей Клишас, который ранее выступил за отклонение закона, порекомендовал Минтрансу снять с портала проект нормативного акта, потому что «ситуация стала только хуже».

Несколько сенаторов выступили не только с критикой нормативного акта, но и самого закона. В частности, Людмила Нарусова предположила, что данный закон «лоббирует интересы авиаперевозчиков» и не отвечает интересам избирателей.

Во вторник 25 июля СФ одобрил законопроект, который делает необязательной норму о бесплатном провозе багажа при невозвратных авиабилетах.

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