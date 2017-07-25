Алексей Гореславский может перейти в администрацию президента

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Ъ», исполнительный директор по медиа Rambler & Cо Алексей Гореславский рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность замначальника управления президента по общественным проектам (УОП). Эту информацию «Ъ» подтвердили в УОП. По словам собеседника «Ъ», новый замначальника УОП должен курировать работу по развитию интернета. Господин Гореславский на звонки «Ъ» не ответил.

По словам источника «Ъ», близкого к АП, одним из претендентов на должность замглавы УОП является Алексей Гореславский. Управление с января 2017 года возглавляет Сергей Новиков.

Алексей Гореславский работал журналистом, а потом редактором. В частности, с 2005 по 2007 год он возглавлял интернет-газету «Взгляд». В 2007—2010 годах был директором службы интернет-проектов информагентства «Интерфакс». В 2014 году господин Гореславский сменил на посту главного редактора сайта «Лента.ру» Галину Тимченко. В знак протеста с таким решением, из СМИ уволилось несколько десятков сотрудников. В 2016 году он покинул «Ленту.ру» и перешел исполнительным директором в «Rambler&Cо».

Собеседник «Ъ» подчеркивает, что пока Алексей Гореславский только проходит проверку.

В случае ее прохождения, он станет вторым заместителем Сергея Новикова и займет ставку Владимира Попова, который занимал эту должность при прошлом начальнике управления Павле Зеньковиче. По словам источника «Ъ», господин Попов покинул должность еще весной. Вторым замначальника УОП является пришедший на Старую площадь в конце февраля Константин Долгов. Бывший уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права курирует в УОП Общественную палату, президентский совет по правам человека, НКО, уполномоченных при презенте.

Второй зам будет курировать развитие российского сегмента интернета. «Гореславский в прошлом журналист и редактор, но последние годы он стал уже менеджером интернет-рынка. Будет его развивать», — поясняет собеседник «Ъ» в УОП. При этом один из собеседников «Ъ», близких к АП, говорит, что господин Гореславский может также заняться кураторством информационной политики в УОП. Департамент по информполитике в УОП возглавляет бывший замгендиректора Уралвагонзавода Алексей Жарич (см «Ъ» от 28 марта). В УОП подчеркивают, что департамент Жарича, как и несколько других, подчиняются напрямую начальнику управления Сергею Новикову.

Алексей Гореславский на звонки «Ъ» не ответил.