Алексей Гореславский может перейти в администрацию президента
Управление по общественным проектам ищет куратора
Управление по общественным проектам ищет куратора
Как стало известно «Ъ», исполнительный директор по медиа Rambler & Cо Алексей Гореславский рассматривается в качестве одного из кандидатов на должность замначальника управления президента по общественным проектам (УОП). Эту информацию «Ъ» подтвердили в УОП. По словам собеседника «Ъ», новый замначальника УОП должен курировать работу по развитию интернета. Господин Гореславский на звонки «Ъ» не ответил.
По словам источника «Ъ», близкого к АП, одним из претендентов на должность замглавы УОП является Алексей Гореславский. Управление с января 2017 года возглавляет Сергей Новиков.
Алексей Гореславский работал журналистом, а потом редактором. В частности, с 2005 по 2007 год он возглавлял
В случае ее прохождения, он станет вторым заместителем Сергея Новикова и займет ставку Владимира Попова, который занимал эту должность при прошлом начальнике управления Павле Зеньковиче. По словам источника «Ъ», господин Попов покинул должность еще весной. Вторым замначальника УОП является пришедший на Старую площадь в конце февраля Константин Долгов. Бывший уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права курирует в УОП Общественную палату, президентский совет по правам человека, НКО, уполномоченных при презенте.
Второй зам будет курировать развитие российского сегмента интернета. «Гореславский в прошлом журналист и редактор, но последние годы он стал уже менеджером
Софья Самохина, Максим Иванов