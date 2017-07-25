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17:53 (мск), источник: Интерфакс

Американский корабль открыл предупредительный огонь по иранскому судну

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по иранскому патрульному судну в Персидском заливе, передает CNN со ссылкой на военные источники.

Источник: AP 2017

Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу Стражей Исламской революции, подошло к американскому кораблю ближе, чем на 150 ярдов (около 127 метров), что и стало причиной инцидента.

Экипаж иранского судна не отвечал ни на какие предупреждения. После того, как огонь был открыт, судно удалилось от американского корабля, но еще несколько часов не покидало эту зону. В непосредственной близости от корабля ВМС США было еще несколько американских судов, патрулировавших воды.

Комментарии
3
Брис Борисович
Дело движется к гигантской провокации.Хорошего мало,всех зацепит...
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Другой Мир
У американцев видимо на судах используется супер технология "невидимости", и иранцы их просто не заметили, как тот сухогруз который едва не потопил эсминец США)
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Сергей Костенко
Памперсы подмочили...
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