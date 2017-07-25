Американский корабль открыл предупредительный огонь по иранскому судну

Отмечается, что судно, которое предположительно принадлежит Корпусу Стражей Исламской революции, подошло к американскому кораблю ближе, чем на 150 ярдов (около 127 метров), что и стало причиной инцидента.

Экипаж иранского судна не отвечал ни на какие предупреждения. После того, как огонь был открыт, судно удалилось от американского корабля, но еще несколько часов не покидало эту зону. В непосредственной близости от корабля ВМС США было еще несколько американских судов, патрулировавших воды.