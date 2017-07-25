На Дону создали штаб помощи обманутым дольщикам
Сегодня в
Сегодня в
Сергей Сидаш, заместитель губернатора Ростовской области: «Мы в этот штаб хотим привлечь не только органы исполнительной власти, местного самоуправления, но и общественность, обманутых дольщиков. Этот штаб будет реально работать над реализацией дорожных карт, в которых будет четко определено, начало и как мы будем достраивать все наши многоквартирные дома».
Александр Ищенко, председатель Законодательного Собрания Ростовской области: «Мы с исполнительной властью обсуждаем механизмы для самых разных категорий, ведь выяснилось, что дольщики — это общее понятие, а внутри этой группы есть сегменты, которые
Сейчас Ростовской области есть 64 незавершенных дома, 4200 семей признаны пострадавшими от действий застройщиков. 21 июля Государственной Думой принят закон о защите прав участников долевого строительства, создается гарантийный фонд, вводится новый механизм регулирования деятельности застройщиков.