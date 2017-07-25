На Дону создали штаб помощи обманутым дольщикам

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сергей Сидаш, заместитель губернатора Ростовской области: «Мы в этот штаб хотим привлечь не только органы исполнительной власти, местного самоуправления, но и общественность, обманутых дольщиков. Этот штаб будет реально работать над реализацией дорожных карт, в которых будет четко определено, начало и как мы будем достраивать все наши многоквартирные дома».

Александр Ищенко, председатель Законодательного Собрания Ростовской области: «Мы с исполнительной властью обсуждаем механизмы для самых разных категорий, ведь выяснилось, что дольщики — это общее понятие, а внутри этой группы есть сегменты, которые где-то возникли по вине застройщика, где-то по экономическим проблемам, где-то виноваты муниципалитеты. Каждую из этих проблемных точек нужно разрешить. Сегодня мы работаем в режиме ручной настройки».