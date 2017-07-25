Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
СМИ: Норвегия все сильнее раздражает Россию
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
США могут закрыть все атомные станции Украины – СМИ
В Киеве на парковке убили российского убийцу — СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
18:03 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На Дону создали штаб помощи обманутым дольщикам

Сегодня в Ростове-на-Дону на парламентских слушаниях официально объявили о новом этапе помощи обманутым дольщикам. Разобраться в проблеме долгостроя намерен специально созданный штаб.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Сергей Сидаш, заместитель губернатора Ростовской области: «Мы в этот штаб хотим привлечь не только органы исполнительной власти, местного самоуправления, но и общественность, обманутых дольщиков. Этот штаб будет реально работать над реализацией дорожных карт, в которых будет четко определено, начало и как мы будем достраивать все наши многоквартирные дома».

Александр Ищенко, председатель Законодательного Собрания Ростовской области: «Мы с исполнительной властью обсуждаем механизмы для самых разных категорий, ведь выяснилось, что дольщики — это общее понятие, а внутри этой группы есть сегменты, которые где-то возникли по вине застройщика, где-то по экономическим проблемам, где-то виноваты муниципалитеты. Каждую из этих проблемных точек нужно разрешить. Сегодня мы работаем в режиме ручной настройки».

Сейчас Ростовской области есть 64 незавершенных дома, 4200 семей признаны пострадавшими от действий застройщиков. 21 июля Государственной Думой принят закон о защите прав участников долевого строительства, создается гарантийный фонд, вводится новый механизм регулирования деятельности застройщиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Трехлетняя девочка несколько дней жила с мертвой бабушкой
Звездная пара из "Игры престолов" сбежала в дом со рвом
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Эрдоган объявил о подписании соглашения с РФ о поставках С-400
Корабль США открыл предупредительный огонь по иранскому судну
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
Работающим пенсионерам пообещали повысить пенсии на 220 рублей
Ространснадзор начал внеплановую проверку пяти авиакомпаний
Спорт
Завершение карьеры до срока? Зарипов в 36 лет попался на допинге Один из главных действующих хоккеистов России Данис Зарипов во вторник был дисквалифицирован на два года
Авто
В России появился новый кроссовер за 990 000 рублей Китайская компания Dongfeng, автомобили которой представлены под брендом DFM, выводит на рынок кроссовер DFM AX7
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Владельцам квартир разрешат не ходить на собрания жильцов
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка О второй беременности фотомодель сообщила в конце мая во время одного из ток-шоу на телевидении, и даже продемонстрировала распечатки снимков с УЗИ, сообщив, что готовится к свадьбе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь