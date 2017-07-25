Султанову отказали в регистрации кандидатом на пост губернатора Калининградской области
Султанов не предоставил необходимый набор документов.
Султанов не предоставил необходимый набор документов.
Региональная избирательная комиссия отказала Владимиру Султанову в регистрации кандидатом на пост губернатора Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщили в
На том же заседании зарегистрировали в качестве кандидата на губернаторские выборы Екатерину Тимофееву. Она выдвинута региональным отделением экологической партии «Зелёные».
Выборы губернатора в Калининградской области запланированы на 10 сентября. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.