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17:59 (мск), источник: Клопс.ru

Султанову отказали в регистрации кандидатом на пост губернатора Калининградской области

Султанов не предоставил необходимый набор документов.

Региональная избирательная комиссия отказала Владимиру Султанову в регистрации кандидатом на пост губернатора Калининградской области. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе избиркома.

Султанов, выдвинутый от партии КПСС, не предоставил необходимый набор документов. На заседании избирательной комиссии приняли решение отказать ему в регистрации.

На том же заседании зарегистрировали в качестве кандидата на губернаторские выборы Екатерину Тимофееву. Она выдвинута региональным отделением экологической партии «Зелёные».

Выборы губернатора в Калининградской области запланированы на 10 сентября. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.

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