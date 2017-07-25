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22:57 (мск), источник: РИА Новости

Смольников: Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов

АСТАНА, 25 июл — РИА Новости. Челябинская область приглашает казахстанских инвесторов принять участие в реализации региональных и международных экономических проектов, в том числе, проекта высокоскоростной магистрали «Москва-Пекин», сообщил министр экономического развития региона Сергей Смольников на открытии тематической Недели Челябинской области в Павильоне России на ЭКСПО-2017 в Астане.

Источник: РИА Новости

«Ряд объектов, презентованных в ближайшие дни, включая инфраструктурные и логистические, будут нами реализованы в рамках подготовки к проведению в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Еще один знаковый проект объединит Челябинск и Екатеринбург с выходом на высокоскоростную магистраль “Москва-Пекин”. В перспективе мы ожидаем, что ВСМ пройдет от Челябинска до столицы Казахстана, и мы приглашаем казахских инвесторов к реализации этого проекта, который станет мощнейшим драйвером в развитии регионов», — отметил Смольников, слова которого цитирует пресс-служба российского павильона.

Для расширения списка проектов с иностранными компаниями в регионе за счет казахстанских партнеров, по словам министра, созданы все условия. В частности, работают индустриальные парки — ИП «Станкомаш» в Челябинске (высокотехнологическое машиностроение), «ММК-индустриальный парк» в Магнитогорске (металлообработка и машиностроение), парки индустриальных инноваций «Новогорный» и «Малая Сосновка» в пригороде Челябинска.

rightВ церемонии открытия Недели, проходящей под лозунгом «Доступная энергия — инновации в инфраструктуре», приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и первый заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Алишер Пирметов. Деловая программа Недели открылась форумом «Энергия бизнеса — энергия развития». В первый день также состоялось подписание соглашения между Фондом развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

На 26 июля запланирована научно-практическая конференция и презентация проектов по теме «Будущее альтернативной энергетики: реалии и перспективы», круглый стол «Использование систем и технологий индустриального интернета на службе энергетического комплекса». На следующий день состоится серия мероприятий, посвященных перспективам развития ядерной медицины.

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