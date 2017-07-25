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18:26 (мск), источник: Noi.md

Додон отказывается промульгировать пакет законов о Гагаузии

Президент Игорь Додон просит парламент не передавать для промульгирования пакет законов о Гагаузии, принятых законодательным органом на прошлой неделе, отмечает Noi.md.

Источник: Noi.md

Глава государства объявил, что вначале проконсультируется с Народным собранием Гагаузии по этим проектам законов.

«Мы предложим не передавать эти два закона, но если их передадут, мы спросим мнение Народного собрания Гагаузии по их промульгации или непромульгации», сказал сегодня Додон после визита в Комрат.

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Глава государства обсудил с представителями Комратской администрации и внедрение смешанной системы голосования на будущих парламентских выборах. Он заявил, что сделает все возможное, чтобы пять мандатов депутатов в будущий парламент принадлежали кандидатам из Гагаузии.

«В обязательном порядке в следующий законодательный орган должны пройти пять депутатов из Гагаузии».

Одновременно, Додон объявил, что специальная комиссия, созданная под патронажем президента, выработает проект изменения Конституции, который учтет положения Закона о специальном статусе Гагаузии.

Оба законопроекта о статусе Гагаузии были одобрены на прошлой неделе в окончательном чтении. Инициативы предусматривают приведение национального законодательства в соответствии со специальным юридическим статусом гагаузской автономии. Первый придает автономии статус специального административно-территориального образования, а второй позволяет властям региона изменять название населенных пунктов.

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