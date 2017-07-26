Валерий Шанцев поручил фонду капремонта жилья Нижегородской области жестко контролировать качество работ

«Нельзя допускать халатного отношения подрядчиков к работам по капитальному ремонту жилых домов», — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе заседания правительства, посвященного итогам выполнения региональной программы капремонта, 25 июля 2017 года.

В ходе доклада заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислав Шульгин отметил, что в регионе одна из самых масштабных программ по капитальному ремонту среди регионов Приволжского федерального округа. «В Нижегородской области в долгосрочную программу вошли 24 тысячи домов, в то время как в Татарстане — 15,5 тысячи домов, в Башкортостане — 16,5 тысяч домов», — подчеркнул Станислав Шульгин.

«Для повышения качества работ и усиления контроля деятельности подрядных организаций в июне 2017 года фонд получил допуск на осуществление функций строительного контроля. Кроме того, фонд усилил работу с управляющими компаниями и органами местного самоуправления. Заключены десять договоров с органами местного самоуправления, учреждениями на передачу функций технического заказчика. С целью организации единого системного подхода к выполнению проектирования и строительно-монтажных работ разработана техническая политика фонда», — рассказал и.о. руководителя фонда капремонта Владимир Челомин.

Глава региона выразил обеспокоенность соблюдением сроков и качеством работ со стороны подрядных организаций.

«Любой человек, наверное, знает, что ремонт без отселения жителей, — это очень сложная работа. Поэтому обсуждать промежуточные итоги программы капремонта мы будем регулярно — и на заседаниях правительства, и на встречах рабочих групп. Я поставил задачу фонду капремонта: до конца текущего года закрыть все хвосты, с надлежащим качеством и соблюдая сроки. Потому что самый дорогой материал — нервные клетки жителей — должны восстанавливаться за счет положительных эмоций от проведенных работ», — заявил глава региона.