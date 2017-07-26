Валерий Шанцев поручил фонду капремонта жилья Нижегородской области жестко контролировать качество работ
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил фонду капремонта жилья региона жестко контролировать качество работ, сообщает
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручил фонду капремонта жилья региона жестко контролировать качество работ, сообщает
«Нельзя допускать халатного отношения подрядчиков к работам по капитальному ремонту жилых домов», — заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе заседания правительства, посвященного итогам выполнения региональной программы капремонта, 25 июля 2017 года.
В ходе доклада заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Станислав Шульгин отметил, что в регионе одна из самых масштабных программ по капитальному ремонту среди регионов Приволжского федерального округа. «В Нижегородской области в долгосрочную программу вошли 24 тысячи домов, в то время как в Татарстане — 15,5 тысячи домов, в Башкортостане — 16,5 тысяч домов», — подчеркнул Станислав Шульгин.
«Для повышения качества работ и усиления контроля деятельности подрядных организаций в июне 2017 года фонд получил допуск на осуществление функций строительного контроля. Кроме того, фонд усилил работу с управляющими компаниями и органами местного самоуправления. Заключены десять договоров с органами местного самоуправления, учреждениями на передачу функций технического заказчика. С целью организации единого системного подхода к выполнению проектирования и
Глава региона выразил обеспокоенность соблюдением сроков и качеством работ со стороны подрядных организаций.
«Любой человек, наверное, знает, что ремонт без отселения жителей, — это очень сложная работа. Поэтому обсуждать промежуточные итоги программы капремонта мы будем регулярно — и на заседаниях правительства, и на встречах рабочих групп. Я поставил задачу фонду капремонта: до конца текущего года закрыть все хвосты, с надлежащим качеством и соблюдая сроки. Потому что самый дорогой материал — нервные клетки жителей — должны восстанавливаться за счет положительных эмоций от проведенных работ», — заявил глава региона.
По итогам фонду капремонта дано поручение: до конца года обеспечить выполнение и завершение работ в многоквартирных домах, включенных в программу 2016−2017 годов.