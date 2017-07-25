Госдеп опроверг сообщения о намерении Тиллерсона уйти в отставку
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представитель Госдепартамента США опроверг информацию CNN о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку.
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Представитель Госдепартамента США опроверг информацию CNN о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон планирует уйти в отставку.
Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря