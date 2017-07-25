Госдеп опроверг сообщения о намерении Тиллерсона уйти в отставку

Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что Тиллерсон, вероятно, рассматривает возможность ухода с должности госсекретаря из-за разногласий с Белым домом, «включая новую дискуссию о политике в отношении Ирана» и кадровую политику его отдела. Кроме того, по утверждению телеканала, госсекретарь назвал непрофессиональными последние публичные заявления президента США Дональда Трампа в адрес генпрокурора Джефа Сешнса.