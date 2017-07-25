Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ на юге Балтики

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По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62−4138 и позывным GUILE93, вылетевший во вторник утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение приблизительно трех часов вел разведку вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

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После выполнения задания близи российских границ днем его сменил аналогичный британский самолет RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RFR7148. Британский разведывательный самолет совершал полет вблизи побережья Калининградской области, курсируя над международными водами Балтики.

Во вторник к югу от границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши также осуществлял разведывательный полет британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3CF AWACS.