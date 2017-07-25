Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Как воспитать умного ребенка: 6 советов от Максима Поташева
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Для Москвы создали новый код региона
Mitsubishi показала гибрид кроссовера и минивэна
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
8Уникальные витрины Могадишо
23:14 (мск), источник: Интерфакс

Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ на юге Балтики

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Стратегические разведывательные самолеты ВВС США и ВВС Великобритании RC-135W во вторник один за другим осуществили очередные многочасовые полеты у границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Источник: Reuters

По их сведениям, американский самолет с бортовым номером 62−4138 и позывным GUILE93, вылетевший во вторник утром с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в течение приблизительно трех часов вел разведку вблизи сухопутной границы Калининградской области, находясь в воздушном пространстве Литвы.

Читайте также
Самолеты США провели разведку возле российских кораблей в Средиземноморье

После выполнения задания близи российских границ днем его сменил аналогичный британский самолет RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RFR7148. Британский разведывательный самолет совершал полет вблизи побережья Калининградской области, курсируя над международными водами Балтики.

Во вторник к югу от границ Калининградской области в воздушном пространстве Польши также осуществлял разведывательный полет британский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3CF AWACS.

Кроме того, на юге Балтики был зафиксирован полет и французского AWACS с позывным FAF902.

Комментарии
1
Владимир Колесников
Готовятся воевать?
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного багажа
Трамп заявил о вмешательстве Украины в американские выборы
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Матвиенко потребовала наказать автора норматива о ручной клади
Госдеп опроверг сообщения о намерении Тиллерсона уйти в отставку
Задержанную в Турции шестилетнюю россиянку выпустили из страны
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь