Трамп назвал присутствие РФ в Сирии следствием ошибок администрации Обамы
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Присутствие в Сирии России и Ирана является следствием ошибок прежней администрации США, заявил президент США Дональд Трамп.
Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Присутствие в Сирии России и Ирана является следствием ошибок прежней администрации США, заявил президент США Дональд Трамп.
«Если бы президент (Барак — ИФ) Обама… сделал бы то, что он должен был сделать, то не думаю, что в Сирии сегодня была бы Россия и был Иран», — сказал он во вторник на
Отвечая на вопрос о своем отношении к президенту Сирии Башару Асаду, Трамп сказал: «Я не поклонник Асада». По словам американского президента, «то, что он сделал с этой страной и с человеческими ценностями, — ужасно».
«Ужасающие деяния против человечества имели место, включая газовые (атаки). Это был черный день для этой страны», — сказал Трамп.
По его словам, Асад «делал это неоднократно при президенте Обаме, пересекал «красные линии».