Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
4 правила оформления проходной гардеробной
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
В Киеве о потерях после "адской" ночи в Донбассе
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
00:41 (мск), источник: Интерфакс

Трамп назвал присутствие РФ в Сирии следствием ошибок администрации Обамы

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU — Присутствие в Сирии России и Ирана является следствием ошибок прежней администрации США, заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2017

«Если бы президент (Барак — ИФ) Обама… сделал бы то, что он должен был сделать, то не думаю, что в Сирии сегодня была бы Россия и был Иран», — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Ливана Саадом Харири.

Читайте также
Глава ЦРУ заявил, что интересы России и США в Сирии расходятся

Отвечая на вопрос о своем отношении к президенту Сирии Башару Асаду, Трамп сказал: «Я не поклонник Асада». По словам американского президента, «то, что он сделал с этой страной и с человеческими ценностями, — ужасно».

«Ужасающие деяния против человечества имели место, включая газовые (атаки). Это был черный день для этой страны», — сказал Трамп.

По его словам, Асад «делал это неоднократно при президенте Обаме, пересекал «красные линии».

Комментарии
1
Гарри Гицба
А кто Вам вынесет вердикт по Вашим злодеяниям? Божье кара настигнет Вам
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
На подозреваемого в краже посылок в Ростове-на-Дону завели дело
В Госдепе опровергли сообщения о возможной отставке Тиллерсона
Задержанную в Турции шестилетнюю россиянку выпустили из страны
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь