Трамп назвал присутствие РФ в Сирии следствием ошибок администрации Обамы

Источник: AP 2017

«Если бы президент (Барак — ИФ) Обама… сделал бы то, что он должен был сделать, то не думаю, что в Сирии сегодня была бы Россия и был Иран», — сказал он во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Ливана Саадом Харири.

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Отвечая на вопрос о своем отношении к президенту Сирии Башару Асаду, Трамп сказал: «Я не поклонник Асада». По словам американского президента, «то, что он сделал с этой страной и с человеческими ценностями, — ужасно».

«Ужасающие деяния против человечества имели место, включая газовые (атаки). Это был черный день для этой страны», — сказал Трамп.