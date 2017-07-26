В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России
Палата представителей конгресса США одобрила новый вариант проекта санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ должен принять Сенат Конгресса.
Палата представителей конгресса США одобрила новый вариант проекта санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь этот документ должен принять Сенат Конгресса.
Палата представителей «подавляющим большинством голосов» приняла законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает Reuters.
Документ, как отмечает Reuters, был одобрен несмотря на возражения президента США Дональда Трампа относительно этой инициативы. Согласно ей, помимо прочего ограничиваются полномочия главы Соединенных Штатов в решении вопроса о смягчении или снятии санкций с Москвы, Тегерана или Пхеньяна — если глава государства примет такое решение, понадобится обязательное одобрение конгресса.
Теперь законопроект перед отправкой в администрацию президента США, должен рассмотреть Сенат Конгресса. Как уточнили Reuterts, в Белом доме рассказали, что президент еще не решил, подпишет ли он эту меру.