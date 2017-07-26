В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России

Источник: AP 2017

Палата представителей «подавляющим большинством голосов» приняла законопроект о санкциях в отношении России, Ирана и КНДР, сообщает Reuters.

За него, по информации агентства, «при активной поддержке со стороны республиканцев» проголосовали 388 членов палаты конгресса, против высказались только два.

Читайте также ЕС заявил о возможных ответных мерах против антироссийских санкций США

Документ, как отмечает Reuters, был одобрен несмотря на возражения президента США Дональда Трампа относительно этой инициативы. Согласно ей, помимо прочего ограничиваются полномочия главы Соединенных Штатов в решении вопроса о смягчении или снятии санкций с Москвы, Тегерана или Пхеньяна — если глава государства примет такое решение, понадобится обязательное одобрение конгресса.