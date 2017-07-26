Избиратели 20 регионов с 26 июля могут подать заявления о голосовании по месту пребывания
Начинается прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщили в ЦИК.
Начинается прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщили в ЦИК.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жители 20 регионов, в которых в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний, со среды, 26 июля, могут подавать в избиркомы заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации.
Как сообщили накануне в
Как неоднократно подчеркивали в ЦИК, это станет тестом новой системы голосования без открепительных удостоверений накануне президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.
В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.
Новации законодательства
Ранее в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие использование открепительных удостоверений и разрешающие голосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Избиратель сможет заблаговременно — не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до выборов — подать заявление в удобный ему территориальный или участковый избирком.
Кроме того, в ЦИК ранее сообщали, что заявление можно будет подать через портал госуслуг и в многофункциональных центрах.
Тот, кто за четыре дня до выборов и позднее решит голосовать не по месту регистрации, сможет подать заявление в участковую комиссию по месту регистрации. На заявление наклеят специальную марку, фрагмент которой отклеят на участке, на который человек придет голосовать, и приклеят напротив данных гражданина в списке избирателей.
Об информационном центре ЦИК
Одновременно начинает работу
По телефону горячей линии
Как пояснила накануне секретарь ЦИК Майя Гришина, справочный центр будет работать по многоэтапной схеме. На первом этапе происходит тематическая сортировка звонков, а затем следует ответ оператора. Все операторы проинструктированы по типичным вопросам, которые могут возникнуть у избирателей. Если вопрос нетипичный, касается нарушений или требует дополнительной информации, происходит переадресация звонка на штатных сотрудников ЦИК, имеющих достаточные компетенции для ответа, уточнила секретарь комиссии.
В период с 26 июля по 29 августа центр будет работать с 09:00 до 18:00 мск. С 30 августа, в день открытия пунктов приема заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания в участковых избирательных комиссиях, он перейдет на круглосуточный режим работы.