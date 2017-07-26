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18:32 (мск), источник: ТАСС

Избиратели 20 регионов с 26 июля могут подать заявления о голосовании по месту пребывания

Начинается прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения, сообщили в ЦИК.

Источник: Reuters

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Жители 20 регионов, в которых в единый день голосования 10 сентября пройдут выборы губернаторов и депутатов заксобраний, со среды, 26 июля, могут подавать в избиркомы заявления о включении в списки избирателей по месту пребывания, а не по месту регистрации.

Как сообщили накануне в пресс-службе ЦИК РФ, в этот день «начинается прием заявлений граждан о включении в список избирателей по месту нахождения».

Проголосовать там, где удобно, а не по месту официальной регистрации, могут жители 20 регионов.

Как неоднократно подчеркивали в ЦИК, это станет тестом новой системы голосования без открепительных удостоверений накануне президентских выборов, которые пройдут в марте 2018 года.

В единый день голосования 10 сентября выборы депутатов законодательных собраний пройдут в Северной Осетии, Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Прямые выборы глав регионов состоятся в 16 субъектах: Бурятии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и в Севастополе.

Новации законодательства

Ранее в избирательное законодательство были внесены поправки, отменяющие использование открепительных удостоверений и разрешающие голосовать по месту пребывания, а не по месту регистрации. Избиратель сможет заблаговременно — не ранее чем за 45 дней и не позднее чем за пять дней до выборов — подать заявление в удобный ему территориальный или участковый избирком.

За 45 дней начнут работу территориальные комиссии, а за 10 дней до выборов — участковые.

Кроме того, в ЦИК ранее сообщали, что заявление можно будет подать через портал госуслуг и в многофункциональных центрах.

Тот, кто за четыре дня до выборов и позднее решит голосовать не по месту регистрации, сможет подать заявление в участковую комиссию по месту регистрации. На заявление наклеят специальную марку, фрагмент которой отклеят на участке, на который человек придет голосовать, и приклеят напротив данных гражданина в списке избирателей.

Об информационном центре ЦИК

Одновременно начинает работу информационно-справочный центр ЦИК для консультирования граждан по вопросам голосования без открепительных удостоверений по месту пребывания.

По телефону горячей линии информационно-справочного центра можно будет получить информацию о проводимых избирательных кампаниях, разъяснения о порядке обращения в ЦИК, а также узнать о порядке реализации своих избирательных прав и запросить контакты избирательных комиссий, сообщила пресс-служба ведомства.

Как пояснила накануне секретарь ЦИК Майя Гришина, справочный центр будет работать по многоэтапной схеме. На первом этапе происходит тематическая сортировка звонков, а затем следует ответ оператора. Все операторы проинструктированы по типичным вопросам, которые могут возникнуть у избирателей. Если вопрос нетипичный, касается нарушений или требует дополнительной информации, происходит переадресация звонка на штатных сотрудников ЦИК, имеющих достаточные компетенции для ответа, уточнила секретарь комиссии.

Позвонить в информационный центр можно по многоканальному бесплатному для звонков из России телефону: 8−800−301−12−09.

В период с 26 июля по 29 августа центр будет работать с 09:00 до 18:00 мск. С 30 августа, в день открытия пунктов приема заявлений о включении в список избирателей по месту пребывания в участковых избирательных комиссиях, он перейдет на круглосуточный режим работы.

Справка
Без открепительных: как теперь голосовать на выборах не по месту жительстваВ единый день голосования избиркомы опробуют в 20 регионах новую систему включения граждан в списки избирателей по месту их пребывания
Комментарии
1
Брис Борисович
На манеже,всё те же...
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