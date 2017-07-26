Британский истребитель сопроводил российские Ту-22 над Черным морем
Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря, сообщается на сайте королевских ВВС.
Британский истребитель Typhoon сопроводил российские самолеты над акваторией Черного моря, сообщается на сайте королевских ВВС.
Самолет был поднят с румынской авиабазы «Михаил Когальничану» после того, как около воздушного пространства НАТО над морем появились стратегические бомбардировщики ВВС Ту-22. Российские самолеты пролетели над западной частью Черного моря и проследовали в южном направлении.
Миссия британских ВВС в Румынии является частью мер по обеспечению безопасности НАТО, введенных в 2014 году. Альянс тогда начал реализацию программы по обеспечению доверия с целью демонстрации коллективной решимости союзников и оборонного характера НАТО, а также «сдерживания угрозы российской агрессии» против союзников.
Как сообщили РИА Новости в Минобороны России, экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22 во вторник, 25 июля, выполнили
Также в оборонном ведомстве отметили, что в ходе воздушного патрулирования ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов российских сверхзвуковых ракетоносцев.