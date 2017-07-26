В Минобороны России прокомментировали полет Ту-22 над Черным морем
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22 выполняли над Черным морем
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22 выполняли над Черным морем
Экипажи самолетов 25 июля выполнили полет над нейтральными водами в соответствии с планом подготовки, отмечается в сообщении. В ведомстве отметили, что полет Ту-22 проходил в сопровождении истребителей Су-27.
Согласно сообщению, полет выполнялся «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства».
В ведомстве добавили, что "ни один иностранный военный самолет не приближался к району выполнения полетов".
Накануне, 25 июля, с территории Румынии поднялся британский истребитель Typhoon для сопровождения российских бомбардировщиков Ту-22 над Черным морем, сообщали
В ведомстве отмечали, что истребитель вылетел с базы имени Михаила Когэлничану. Самолет поднялся в воздух
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