Жители ДВ не пострадают от отмены бесплатного багажа при покупке невозвратных билетов

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Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Дальневосточники не пострадают от принятия нового закона, фактически отменяющего бесплатный провоз багажа при покупке невозвратных билетов. Об этом заявил сенатор Александр Шишкин после того, как законопроект был одобрен на пленарном заседании верхней палаты парламента. По его словам, нововведения будут способствовать развитию авиакомпаний-лоукостеров, сообщает ИА PrimaMedia.

Отметим, что документ даст перевозчикам право устанавливать норму бесплатного провоза ручной клади, руководствуясь правилами, которые были утверждены Росавиацией. Габариты перевозимых вещей должны позволять разместить их в салоне самолета. В случае если пассажир не захочет оплачивать провоз багажа на условиях, предусмотренных договором воздушной перевозки, авиакомпания сможет отказать пассажиру в перелете. Проект закона сохраняет право бесплатно транспортировать минимум 10 кг багажа. Авиакомпании обязаны информировать путешественников об условиях перевозки их вещей.

Как заявил Александр Шишкин, законопроект, с одной стороны, будет способствовать развитию в России лоукостеров. С другой — по словам сенатора — от реализации документа не должны пострадать небогатые люди, покупающие невозвратные билеты.

— Документ не должен вводить в отношении таких людей дополнительные поборы. Поэтому пассажиры должны быть оперативно информированными о том, что тот или иной тариф предусматривает дополнительную оплату за провоз багажа, — подчеркнул Александр Шишкин.

По мнению сенатора, законопроект направлен на развитие авиационной отрасли. Документ дает право пассажирам, путешествующим без багажа, покупать билеты дешевле. Однако некоторые нормы, «озвученные» Минтрансом, как заявил Александр Шишкин, вызывают недоумение.

По словам сенатора, это «явная глупость».

— Необходимо доработать нормативные акты, касающиеся законопроекта и тщательно следить за реализацией документа, — заключил Александр Шишкин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также на пленарном заседании верхней палаты парламента заявила, что предложенные в законопроекте меры нужны, но сам документ вызывает ряд вопросов.

— Юридическая реализация проекта закона вызывает ряд вопросов. Я считаю то, как написан документ, носит провокационный характер. Авторы законопроекта просто хотели сорвать его принятие, — сказала спикер верхней палаты парламента.

Между тем, по ее словам, смысл этого документа заключается в том, что «у граждан будет право купить тот билет, который ему более выгоден».

— Человек, который летит без багажа, имеет право купить билет с другой опцией дешевле. Все эти нормативные акты — это другая история, — заключила спикер.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в комментарии PrimaMedia пояснил, что уже сейчас происходит определенное снижение стоимости перелетов.

По мнению экономиста, это происходит благодаря работе лоукостеров.