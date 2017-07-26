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04:02 (мск), источник: Вести Приморье

Президент Южной Кореи возглавит делегацию страны на ВЭФ-2017

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин возглавит делегацию из около 300 представителей власти и бизнеса на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.

Источник: Reuters

Об этом во вторник сообщил организатор форума — Фонд «Росконгресс» по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Республики Корея в Москве Пак Ро Бёком.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, участники встречи обсудили взаимодействие представителей двух стран на ВЭФ-2017. При этом особое внимание было уделено организации странового бизнес-диалога «Россия — Республика Корея» в рамках деловой программы. «Ожидается, что в рамках ВЭФ “Росконгресс” подпишет меморандумы о сотрудничестве с Корейским агентством по содействию торговле и инвестициям (KOTRA) и с Корейской ассоциацией международной торговли (KITA), — отмечается в сообщении. — Также планируется подписание меморандума о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и KOTRA».

«Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул, что активное участие Республики Кореи в многосторонних мероприятиях будет способствовать налаживанию делового сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями на качественно новом уровне», — добавили организаторы ВЭФ-2017.

Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Участие в ВЭФ-2017 уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритания, Германии.

В этом году форум будет проходить 6—7 сентября во Владивостоке, его площадка — кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Организатор ВЭФ-2017 — Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.

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