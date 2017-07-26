Президент Южной Кореи возглавит делегацию страны на ВЭФ-2017
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин возглавит делегацию из около 300 представителей власти и бизнеса на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин возглавит делегацию из около 300 представителей власти и бизнеса на третьем Восточном экономическом форуме в сентябре во Владивостоке.
Об этом во вторник сообщил организатор форума — Фонд «Росконгресс» по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова с послом Республики Корея в Москве Пак Ро Бёком.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, участники встречи обсудили взаимодействие представителей двух стран на ВЭФ-2017. При этом особое внимание было уделено организации странового
«Подводя итоги встречи, Антон Кобяков подчеркнул, что активное участие Республики Кореи в многосторонних мероприятиях будет способствовать налаживанию делового сотрудничества между российскими и южнокорейскими компаниями на качественно новом уровне», — добавили организаторы ВЭФ-2017.
Восточный экономический форум стал крупнейшей международной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран
В этом году форум будет проходить