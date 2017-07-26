Парламент Приморья собрался на последнее перед каникулами заседание
Депутаты обсудят порядка 40 вопросов.
Депутаты обсудят порядка 40 вопросов.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Депутаты Законодательного собрания Приморского края проводят сегодня, 26 июля, последнее перед летними каникулами заседание. В повестке более 40 вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.
На заседании краевого парламента присутствуют 37 депутатов из 40. Кворум для начала работы и принятия решений есть.
В работе Законодательного собрания принимает участие депутат Госдумы РФ от Приморского края Владимир Новиков.
Ожидается, что депутаты внесут изменения в устав Приморского края, а также утвердят корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и сметы расходов Законодательного собрания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Парламентарии рассмотрят во втором и третьем чтениях закон «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края».
Кроме того, в плане работы закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края», согласно которому предлагается штрафовать прогульщиков. А также рассмотренный накануне бюджетным комитетом законопроект, отменяющий льготы на имущество организаций для резидентов ТОР и СпВ, которые используют имущество, которое было у них на балансе до получения статуса резидента или иное не новое оборудование, купленное на территории Приморья.
Также депутаты рассмотрят поправки в законы «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам», «О здравоохранении в Приморском крае», «О патриотическом воспитании в Приморском крае».
Спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик перед началом заседания отметил, что в рамках корректировки бюджета будут увеличены расходы на питание
— Нормативы давно не повышались, нужно идти в ногу с реалиями, — сказал спикер.
Среди важных инициатив он также обратил внимание на корректировку закона о статусе депутата, отметив, что парламент идет по пути повышения депутатской дисциплины.