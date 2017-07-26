Парламент Приморья собрался на последнее перед каникулами заседание

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.

Депутаты Законодательного собрания Приморского края проводят сегодня, 26 июля, последнее перед летними каникулами заседание. В повестке более 40 вопросов, сообщает ИА PrimaMedia.

На заседании краевого парламента присутствуют 37 депутатов из 40. Кворум для начала работы и принятия решений есть.

В работе Законодательного собрания принимает участие депутат Госдумы РФ от Приморского края Владимир Новиков.

Депутатам-прогульщикам в Приморье готовят денежное взыскание.

Ожидается, что депутаты внесут изменения в устав Приморского края, а также утвердят корректировку краевого бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и сметы расходов Законодательного собрания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Парламентарии рассмотрят во втором и третьем чтениях закон «Об охране атмосферного воздуха на территории Приморского края».

Кроме того, в плане работы закон «О статусе депутата Законодательного собрания Приморского края», согласно которому предлагается штрафовать прогульщиков. А также рассмотренный накануне бюджетным комитетом законопроект, отменяющий льготы на имущество организаций для резидентов ТОР и СпВ, которые используют имущество, которое было у них на балансе до получения статуса резидента или иное не новое оборудование, купленное на территории Приморья.

Также депутаты рассмотрят поправки в законы «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края», «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Приморском крае, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам», «О здравоохранении в Приморском крае», «О патриотическом воспитании в Приморском крае».

Спикер Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик перед началом заседания отметил, что в рамках корректировки бюджета будут увеличены расходы на питание детей-сирот и воспитанников домов-интернатов на 25 млн рублей.

— Нормативы давно не повышались, нужно идти в ногу с реалиями, — сказал спикер.