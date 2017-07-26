В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске заблокировано в СБ ООН, сообщило в
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске заблокировано в СБ ООН, сообщило в
«Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападение, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, констатировали в постпредстве, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.
«К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии», — подчеркнули в постпредстве.
Российское представительство отметило, что инциденты с попытками обстрела российского посольства стали в последнее время все более частыми. Дипломаты РФ призвали партнеров по СБ ООН объединить усилия по борьбе с терроризмом. «Крайне важно немедленно остановить террористическую деятельность в (районе) Джобар и по всей САР», — говорится в заявлении.
Ранее стало известно, что очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске была предпринята
* Террористическая организация, запрещенная в России.