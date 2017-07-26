Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Порошенко пригрозил Кремлю
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены – СМИ
33-летняя Зара решилась на смену образа - СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
12Машины смертников «Исламского государства»
04:10 (мск), источник: РИА Новости

В СБ ООН заблокировали заявление по обстрелу посольства России в Дамаске

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Заявление по обстрелу посольства РФ в Дамаске заблокировано в СБ ООН, сообщило в пресс-релизе постоянное представительство России при международной организации.

Источник: AP 2017

«Российское постпредство при ООН распространило среди членов СБ ООН короткий проект заявления для прессы, осуждающего это нападение, основываясь на стандартных формулировках борьбы с терроризмом и иммунитета дипмиссий. К нашему сожалению должны сообщить, что некоторые члены Совета Безопасности вновь отказались рассмотреть российский проект под надуманным предлогом отсутствия доказательств террористической природы нападения», — говорится в заявлении.

Читайте также
Подписаны соглашения по зоне деэскалации «Восточная Гута» в Сирии

Отмечается, что партнеры по СБ ООН предложили убрать из проекта заявления все важные положения, констатировали в постпредстве, и российская делегация сочла бесполезной дальнейшую работу над документом.

«К сожалению, несмотря на заверения этих сторон, что борьба с терроризмом является их приоритетом, они вновь и вновь пытаются защитить тех, кто, как они, вероятно, думают, могут помочь реализации деструктивных геополитических планов в Сирии», — подчеркнули в постпредстве.

Российское представительство отметило, что инциденты с попытками обстрела российского посольства стали в последнее время все более частыми. Дипломаты РФ призвали партнеров по СБ ООН объединить усилия по борьбе с терроризмом. «Крайне важно немедленно остановить террористическую деятельность в (районе) Джобар и по всей САР», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что очередная попытка обстрела российского посольства в Дамаске была предпринята 24—25 июля, несколько снарядов упали неподалеку от посольства. Кроме того, 16 июля была предпринята попытка минометного обстрела посольства России в Дамаске. Два снаряда, выпущенные, предположительно, из контролируемого террористами «Хейат Тахрир Аш-Шам"* и «Фейлак Ар-Рахман» столичного района Джобар, разорвались недалеко от внешнего периметра загранучреждения.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Комментарии
4
Александр Михайлов
Не СБ ООН а кучка чл-ен-осо-со-в, не устали штатам зад лизать??
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Yarik Rus750
Террористы сидят в самом СБ ООН.Цивилизованный западный Мир(так называемый)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Иван Петров
Я даже догадываюсь, кто эти члены СБ ООН.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Геологи решили одну из главных лунных загадок 'Аполлонов'
В России вступает в силу запрет на мимозу и 13 видов наркотиков
Геологи решили одну из главных лунных загадок 'Аполлонов'
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
Трамп: Присутствие РФ в Сирии - следствие ошибок команды Обамы
Акинфеев впервые за 11 лет не пропустил в матче Лиги чемпионов
Самолеты ВВС США и Великобритании провели разведку у границ РФ
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь