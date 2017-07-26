Закон об охране атмосферного воздуха принят в Приморье
Документ прописывает полномочия органов государственной власти в этой сфере.
Документ прописывает полномочия органов государственной власти в этой сфере.
Владивосток, 26 июля, PrimaMedia.
Законопроект «Об охране атмосферного воздуха в Приморском крае», разработанный комитетом по продовольственной политике и природопользованию, одобрен во втором и третьем чтениях на июльском заседании краевого парламента. Закон регулирует отношения в области охраны атмосферного воздуха на территории Приморского края и направлен на обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии, сообщили ИА PrimaMedia в
Напомним, что в первом чтении законопроект был принят 24 мая текущего года. При подготовке ко второму чтению над документом работала рабочая группа с участием представителей прокуратуры края, управлений Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Приморскому краю, ФГБУ «Приморгидромет» и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Документ основан на положениях федерального законодательства, в том числе ФЗ «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха».
Как отметил председатель комитета по продовольственной политике и законности Евгений Зотов, документ прописывает полномочия органов государственной власти в этой сфере. Статья 4 закона предоставляет администрации Приморского края право вводить дополнительные экологические требования охраны атмосферного воздуха с учетом результатов государственного мониторинга атмосферного воздуха.
В документе также определены мероприятия по защите населения при изменении состояния атмосферного воздуха, угрожающего жизни и здоровью людей.
Помимо государственного надзора документ предусматривает общественный контроль за охраной атмосферного воздуха. Он осуществляется общественными объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в соответствии с действующим законодательством. Результаты общественного контроля, представленные в органы государственной власти Приморского края, подлежат обязательному рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством.